Söz 34. bölümde Nazlı’nın hayatı kurtulacak mı? Tim yetişiyor mu?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Söz yine nefes kesecek. Söz 34. yeni blöümüyle
bu akşam 20.00'de STAR TV'de...
SÖZ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkışmıştır. Amansız bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın
sürpriz planı bütün dengeleri değiştirir.
Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer. Derman'ın
adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin eder. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecektir.
SÖZ 34. BÖLÜM FRAGMANI
SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir. Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay
bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır.
İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün
arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.
Hastanede ölümle pençeleşen Safiye
için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır. Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.
Burcu Binici Söz dizisine dahil oldu (Söz 31. bölüm fragmanı)
Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)
Söz dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Cem karaca sürprizi)
Elif Bayram