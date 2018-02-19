Söz 34. bölümde Nazlı’nın hayatı kurtulacak mı? Tim yetişiyor mu?

SÖZ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



SÖZ 34. BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burcu Binici Söz dizisine dahil oldu (Söz 31. bölüm fragmanı)

Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)

Söz dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Cem karaca sürprizi)

Elif Bayram

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Söz yine nefes kesecek.bu akşam 20.00'de STAR TV'de...Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkışmıştır. Amansız bir mücadelenin tam ortasındaykensürpriz planı bütün dengeleri değiştirir.Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer.adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin eder. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecektir.Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir. Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalanbu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır.İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandanarabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.Hastanede ölümle pençeleşeniçin artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır. Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.