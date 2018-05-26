Söz 48. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Gemi patlayacak mı?
Söz 48. bölüm fragmanı yayınlandıç Söz yeni bölümde Güler, Bahar, Su, Nazlı; bir gemide Derman'ın esiri olarak tutuluyor. Yavuz, Ateşe'yi kaçırarak herkesi kurtarmak için plan yapıyor. Fakat gemi her an patlayabilir!
Söz 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz yeni bölümde finale 3 bölüm kala korkunç gelişmeler yaşanabilir. Bahar, Güler, Su ve Nazlı ölümle burun buruna... Derman gemiyi her an patlatabilir. Yavuz ne yapıp ne edip bir şeyler yapmak zorunda... Yoksa tüm Tim'in canından can kopacak.
DERMAN ATEŞE'Yİ KAÇIRDI
Kulaksız, Ateş, Mücahit ve Feyzullah rehin... Yavuz tüm bunların müsebbibi olarak Ateşe'yi görüyor ve hastaneden kaçırıyor. Eylem karşı koymaya kalkışsa da Yavuz bildiğini okuyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Tim, zamanla yarışıyor... Asmalar Operasyonu’nda sıkışıp kalan Tim için zorlu bir mücadele başlar. Bu mücadele hem yapılacak büyük terör eylemine dair delilleri bulmak, hem de Medusa’nın kalbini yerle bir ederek sağ salim eve dönmek içindir. Fakat Derman ve Ataşe, Asmalar’ı akla hayale gelmedik tuzaklarla donatmışlardır.
Bu tuzaklardan kurtulup Derman ve Ataşe’ye ulaşmak için Tim kimi zaman hayatlarını riske atsa da asla vazgeçmeyeceklerdir.
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47. Bölüm Reytingleri 👊#Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/WryvyFcHv4— SÖZ (@sozdizi) 22 Mayıs 2018
47. Bölüm Reytingleri 👊#Söz @timsandb @startv pic.twitter.com/WryvyFcHv4— SÖZ (@sozdizi) 22 Mayıs 2018
Derman büyük terör eylemi için hazırladığı bir gemiyi Türkiye sınırlarına yaklaşması için harekete geçirir. Geminin sınırlarımıza yaklaşması halinde büyük bir felaket ülkemizi beklemektedir. Tim artık zamanla yarışmaktadır.
Tim Asmalar’da canı pahasına mücadele ederken Bahar, Nazlı, Güler ve Su hiç beklemedikleri bir anda tehlikenin içine düşerler. Onlar için de geri sayım başlamıştır.