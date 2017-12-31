Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)

Söz dizisi
nde terör örgütü lideri Agah
'ın, Yavuz komutan
ın hiç tanımadığı babası çıkması izleyenleri ters köşeye yatırdı.
SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE
Dizinin yayınlanan 28.bölüm
ilk fragmanında; Yavuz
'un (Tolga Sarıtaş) Agah
'ın (Mehmet Özgür) öz babası olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı büyük yıkım ekrana geldi.
Fragmanda bu lekeyle nasıl yaşayacağını bilemeyen Yavuz
'un görevinden de alınması izleyenleri şoke etti.
Erdem komutan
ından aldığı haberle sarsılan Yavuz
'un silah arkadaşlarından ayrı düştüğü anların ekrana geldiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi.
Çiğdem Saltık