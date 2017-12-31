Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)

Pazartesi akşamların Star TV'de ekranlara gelen Söz'ün yayınlanan yeni bölüm fragmanı büyük merak uyandırdı

31 Aralık 2017, Pazar 13:14
Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)
Söz dizisinde terör örgütü lideri Agah'ın, Yavuz komutanın hiç tanımadığı babası çıkması izleyenleri ters köşeye yatırdı.

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE


Dizinin yayınlanan 28.bölüm ilk fragmanında; Yavuz'un (Tolga Sarıtaş) Agah'ın (Mehmet Özgür) öz babası olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı büyük yıkım ekrana geldi.

Fragmanda bu lekeyle nasıl yaşayacağını bilemeyen Yavuz'un görevinden de alınması izleyenleri şoke etti.

Erdem komutanından aldığı haberle sarsılan Yavuz'un silah arkadaşlarından ayrı düştüğü anların ekrana geldiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi.
 
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kardeşime borcum yok' davası
Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu

Mehmet Günsür İstanbul-Roma arası 120 kez uçtu
Levent Yüksel yeni yıla sevgilisi Lidya Özdemiroğlu ile Ankara'da girecek

Levent Yüksel yeni yıla sevgilisi Lidya Özdemiroğlu ile Ankara'da girecek
Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı

Hadise'nin Fransız sevgilisi Aurelien Muller'den neden ayrıldığı ortaya çıktı
Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!

Neslişah Alkoçlar yüzüğü büyüttü!
Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)

Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)
'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata

'Banker Bilo' filminde kimsenin fark edemediği hata
Ünlü isimlerin değişimleri

Ünlü isimlerin değişimleri

Yerin kulağı var! (Gökhan Töre baba olmaya hazırlanıyor)

Yerin kulağı var! (Gökhan Töre baba olmaya hazırlanıyor)
İşte 2017'ye damga vuran magazin skandalları

İşte 2017'ye damga vuran magazin skandalları
Demet Şener biten yılı değerlendirdi

Demet Şener biten yılı değerlendirdi