Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Yeni bölümde neler olacak)

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI - İZLE

Çiğdem Saltık

nde terör örgütü lideri'ın,ın hiç tanımadığı babası çıkması izleyenleri ters köşeye yatırdı.Dizinin yayınlananilk fragmanında;'un (Tolga Sarıtaş)'ın (Mehmet Özgür) öz babası olduğunu öğrenmesiyle yaşadığı büyük yıkım ekrana geldi.Fragmanda bu lekeyle nasıl yaşayacağını bilemeyen'un görevinden de alınması izleyenleri şoke etti.ından aldığı haberle sarsılan'un silah arkadaşlarından ayrı düştüğü anların ekrana geldiği tanıtım izleyenleri derinden etkiledi.