Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Star TV dizisi Söz 29. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı Yavuz Üsteğmen'in gelecek hafta hapse gireceğini gösterdi." />

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Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)

Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Star TV dizisi Söz 29. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı Yavuz Üsteğmen'in gelecek hafta hapse gireceğini gösterdi.

16 Ocak 2018, Salı 10:14
Söz dizisi 30. bölüm fragmanı: Yavuz hapiste! (29. bölüm nefes kesti)
Söz yeni bölüm fragmanın da Yavuz Üsteğmen'in gelecek hafta hapse gireceğini gösterdi. Kendisini görünce büyük şaşkınlık yaşayan diğer mahkumlar Yavuz'dan intikam almak için ellerinden geleni yapacağını söyleyecekler. İşte Yavuz'u bekleyen zorlu dakikaların yer aldığı Söz 30. bölüm fragmanı...

Söz son bölümde Hafız arkadaşlarının hayatı için kendi hayatını riske atmış ve büyük başarı sağlamıştı. Babası nedeniyle Ankara’dan gelen özel zarf ile görevden alınan Yavuz, arkadaşları ile vedalaşmıştı. İşte Söz'ün yeni fragmanı ve bu hafta dizide yaşanacak gelişmelerin yer aldığı özet…


 

SÖZ FRAGMAN VİDEOSU VE 29. BÖLÜM ÖZETİ


Yavuz’un arkadaşlarının mesleki kariyerini riske atmamak için aldığı karar Yarbay Erdem’i öfkeden çılgına çevirecek. Yavuz’un istifa edeceğini öğrenen komutanı onu bu kararından vazgeçirebilmek için elinden geleni yapacak. Sarı Komutan’ın kararlı olduğunu gören Erdem, “Eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha buraya giremezsin” ifadelerini kullanacak. Yavuz ise “Emredersiniz komutanım” diyerek kapıdan dışarı çıkacak ve istifasında kararlı olduğunu gösterecek. Bahar’ın ölümle burun buruna gelmesi ise operasyonu riske atacak. Timdeki arkadaşları için kendi canını feda etmeye hazır olan Hafız’ın arkadaşlarını dışarı çıkararak terör örgütü üyeleriyle tek başına mücadele etmeye çalışması ise diziye damga vuracak. Tehlikeli bir durumun içerisinde olan Hafız ve Bahar’ın hayatını kaybedip kaybetmeyeceği ise 15 Ocak’taki bölümün yayınlanmasının ardından ortaya çıkacak.
 

SÖZ 15 OCAK 2018 ÖZETİ


Yayıncı kuruluştan 15 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanacak bölümle ilgili yapılan özet açıklaması ise şu şekilde; Yavuz, İstanbul'da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır. Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder. Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…

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