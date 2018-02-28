Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Söz dizisinde oynayan Aybüke Pusat, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış

Şu sıralar 'Söz' dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın, 2014 yılında Kenan Işık'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

28 Şubat 2018, Çarşamba 10:10
Söz dizisinde oynayan Aybüke Pusat, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış
Miss Turkey 2014 üçüncü güzeli Aybüke Pusat'ın, aynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.


7'NCİ SORUYA KADAR GELMİŞTİ


Yarışmanın 5 Mayıs 2014'te ekrana gelen bölümünde Aybüke Pusat, 7'nci soruya kadar geldi.


TÜRKÜ SORUSUNDA ÇEKİLDİ


"Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?" sorusuna "Ali Ekber Çiçek" yanıtını veremeyen Aybüke Pusat, telefon jokeri hakkını kullandı. Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. Bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.


HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI


Aybüke Pusat, yarışmaya 125 bin lira hedefiyle katıldı ancak 7 bin 500 liralık soru sonrası yarışmacı koltuğundan kalktı.


AYBÜKE PUSAT KİMDİR?


Aybüke Pusat 20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etti. Daha sonra  eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı aldı.

2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girdi. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar veren Aybüke Pusat, Medcezir dizisi ile oyunculuğa adım attı. 



Şimdilerde ise Söz dizisinde Doktor Bahar karakteri ile büyük beğeni topladı. 

Rol Aldığı Yapımlar;


2014- Medcezir
2015- Beş Kardeş
2015- O Hayat Benim
2017- Söz

Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu (İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi)Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu (İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi)
Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat'ın aşk yaşadığı iddiası fos çıktı! Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat'ın aşk yaşadığı iddiası fos çıktı!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!

Survivor 2018’de kim elendi? İkinci hafta büyük sürpriz!
Ünlülerin ilk dizi halleri (Ezgi Mola'nın figüranlık yaptığı dizi hangisiydi?)

Ünlülerin ilk dizi halleri (Ezgi Mola'nın figüranlık yaptığı dizi hangisiydi?)
Laura Pergolizzi'den Cizreli Mehmet'e New York daveti

Laura Pergolizzi'den Cizreli Mehmet'e New York daveti
Mehmet Aslantuğ'un seti

Mehmet Aslantuğ'un seti
Haluk Levent: Hayranlarımın çoğu erkek

Haluk Levent: Hayranlarımın çoğu erkek
Yavuz Bingöl hastanelik oldu!

Yavuz Bingöl hastanelik oldu!
Porno yıldızı Mia Khalifa Out of Bounds'tan ayrıldı! Kendi programını yapacak

Porno yıldızı Mia Khalifa Out of Bounds'tan ayrıldı! Kendi programını yapacak
İdo Tatlıses'in ilginç dansı

İdo Tatlıses'in ilginç dansı
Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı

Ata Demirer ile Alara Bozbey'in ayrıldığı ortaya çıktı
Demi Rose Mykonos'ta görüntülendi

Demi Rose Mykonos'ta görüntülendi
Yasemin Özilhan: Pahalı kıyafetler şart değil, 3-5 bin TL'ye de şıklık mümkün!

Yasemin Özilhan: Pahalı kıyafetler şart değil, 3-5 bin TL'ye de şıklık mümkün!