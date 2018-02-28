Söz dizisinde oynayan Aybüke Pusat, Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış



7'NCİ SORUYA KADAR GELMİŞTİ



TÜRKÜ SORUSUNDA ÇEKİLDİ



HEDEFİ 125 BİN LİRAYDI



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Elif Bayram

üçüncü güzeliaynı yıl Kenan Işık'ın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.Yarışmanın 5 Mayıs 2014'te ekrana gelen bölümünde7'nci soruya kadar geldi."Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?" sorusuna "Ali Ekber Çiçek" yanıtını veremeyentelefon jokeri hakkını kullandı. Ancak buna rağmen yanıttan emin olamadı. Bunun üzerine de kazandığı 7 bin 500 lirayı alarak yarışmadan çekildi.yarışmaya 125 bin lira hedefiyle katıldı ancak 7 bin 500 liralık soru sonrası yarışmacı koltuğundan kalktı.20 Mayıs 1995 yılında Ankara'da dünyaya gelen güzel oyuncu Hacettepe Üniversitesi'nde Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunu. Dans ve piyano eğitimleri aldıktan sonra balerin olmayı tercih etti. Daha sonra eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde devam ettirme kararı aldı.2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey yarışmasında 3.seçilerek dereceye girdi. Kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar verendizisi ile oyunculuğa adım attı.Şimdilerde ise Söz dizisindekarakteri ile büyük beğeni topladı.2014- Medcezir2015- Beş Kardeş2015- O Hayat Benim2017- Söz