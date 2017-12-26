Söz dizisine Burak Çelik dahil oldu

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Alper Üstündağ, Söz dizisine dahil oldu

Söz 25. bölümün ardından 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Elif Bayram

ü ile bu akşam ekranda olacak. Başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile beğeniyle izlenen'e yeni bir oyuncu dahil oluyor.Yapımını 'TIMS&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiğide genç oyuncusu'i Selim rolü ile izleyeceğiz. Söz yeni bölümde Selim ile gizemli bir görevin içine giren Eylem'in yolları kesişecek.Peki, genç oyuncukimdir? Kaç yaşındadır? İşte, Söz dizisinde Selim rolünü canlandıracak olan Burak Çelik'in hayatı...21 Temmuz 1992'de İstanbul'da dünyaya gelen, lise öğrenimini tamamladıktan sonra üniversiteye hazırlanmaya başlar.Aynı zamanda da babasına ait otoparkta çalışıyorken, menajer Ataberk Oral ile tanışır. Yakışıklı oyuncu Ataberk Oral'ın desteği ile 2013 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak birinci olur.'in bu yarışmada elde ettiği başarı yapımcıların dikkatlerini çeker.Modellik yapan başarılı oyuncu Hakan Akkaya'nın bir defilesinde baş manken olarak sahneye çıktı.Sanatçı Hande Yener'in Hasta adlı klibinde rol alır. Ayrıca Hande Yener'in Kraliçe adlı albüm kapağında da boy gösterir.İlk oyunculuk deneyimini Fox TV ekranlarında yayınlanan Karagül dizisi ile edinmiştir. Daha sonra Fox TV'nin sevilen yaz dizisi Hayat Sevince Güzel dizisinde başrol oynamıştır. Dizide Algı Eke, Öykü Çelik, Ekin Mert Daymaz ile birlikte rol almış ve Barış rolünü oynamıştır.Genç oyuncu Burak Çelik, Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'ün kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Selim karakteri ile yer alacaktır.Burak Çelik'in Karagül dizisinden bir performansı...