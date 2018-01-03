Söz dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı (Cem karaca sürprizi)

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI-İZLE

CEM KARACA'NIN 'DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR' ŞARKISI GÖZLERİ YAŞARTTI

Çiğdem Saltık

nin yeni bölümü 1 Ocak 2018'de ekranlarda olmadı. Peki, yılbaşı dolayısıyla 1 hafta süre ile yeni bölümlerine ara verilenne zaman yayınlanacak?Başrollerindever gibi isimlerin rol aldığı Söz 28. yeni bölümü 8 Ocak Pazartesi günü Star TV ekranlarında olacak.Dizinin yeni bölümünde, TİM komutanı Yavuz Üsteğmen'e, terör elebaşı Agah'ın söylediği 'Ben senin babanım' sözleri taşları yerinden oynatıyor.Yeni bölüm fragmanında; Yavuz'un çocukluk yıllarında Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ettikten sonra asker olmaya karar verdiğini anlattığı görüntüler izleyenlere duygu yüklü anlar yaşattı.Komutanına Agah'ın oğlu olduğunu itiraf eden Yavuz'un vatan sevgisi ve üniforma aşkını anlattığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.Fragmanda aldığı lekeyle yıkılan Yavuz'a ikinci bir yıkım da Ankara'dan aldığı emirle geliyor.'nın unutulmaz şarkısı 'eşliğinde ekrana gelen fragmanda Yavuz için görevden uzaklaştırma emri çıkıyor.Silah arkadaşlarından ayrı düşen Yavuz'un izleyenleri derinden etkileyen anları yeni bölümde ekrana gelecek. Yeni bölümü büyük merakla beklenen Söz'de, görevden uzaklaştırılan Yavuz'un, babası olduğunu iddia eden Agah'a karşı nasıl bir hamle yapacağı büyük merakla bekleniyor.