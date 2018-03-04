Söz'ün yıldızı Görkem Sevindik ile Yağmur Ünal ayrıldı

POSTA
Merak edip soran yakınlarına ''İkimizin de temposu yoğundu, ilişkiye zaman ayıramadık'' dediler.
Bu arada Görkem Sevindik
'in, Etiler-Akmerkez'de bir mücevhercinin vitrininde tektaşlara bakarken görüntülenmesi ilginçti!
Görkem Sevindik ''Kim için mücevher bakıyorsunuz?'' sorusu karşısında güldü.
''İLİŞKİDE ZOR KADINIM''
Türkan Şoray
'ın Cihan Ünal
'dan olan 33 yaşındaki kızı Yağmur Ünal
geçen yıl oyuncu sevgilisi Mert Öcal
'dan ayrılmıştı. Sonra adı futbolcu Arda Turan
ile anılmıştı.
Yağmur Ünal
daha önce yaptığı açıklamada ''Kendini fazla ciddiye almayan, egosuz ve komik erkeklerden hoşlanırım. Kafası boş adamlarla işim olmaz. İlişkilerimde zor bir kadınım. Saman alevi gibi parlarım. Kıskancımdır.
''ANNEM TORUN İSTİYOR''
Doğru adamı bulursam çocuk yaparım. Zaten annem de torun istiyor'' demişti.
Çiğdem Saltık