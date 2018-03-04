Söz'ün yıldızı Görkem Sevindik ile Yağmur Ünal ayrıldı

POSTA

Görkem Sevindik ''Kim için mücevher bakıyorsunuz?'' sorusu karşısında güldü.

''İLİŞKİDE ZOR KADINIM''

''ANNEM TORUN İSTİYOR''

Çiğdem Saltık

Merak edip soran yakınlarına ''İkimizin de temposu yoğundu, ilişkiye zaman ayıramadık'' dediler.Bu arada'in, Etiler-Akmerkez'de bir mücevhercinin vitrininde tektaşlara bakarken görüntülenmesi ilginçti!'ın'dan olan 33 yaşındaki kızıgeçen yıl oyuncu sevgilisi'dan ayrılmıştı. Sonra adı futbolcuile anılmıştı.daha önce yaptığı açıklamada ''Kendini fazla ciddiye almayan, egosuz ve komik erkeklerden hoşlanırım. Kafası boş adamlarla işim olmaz. İlişkilerimde zor bir kadınım. Saman alevi gibi parlarım. Kıskancımdır.Doğru adamı bulursam çocuk yaparım. Zaten annem de torun istiyor'' demişti.