Söz yazarı Ahmet Kaçar vefat etti



'ÖDÜLÜMÜ İTHAF EDİYORUM'

AHMET KAÇAR KİMDİR?

Elif Bayram

Magazin camiasındalakabı ile ünlenen ses sanatçısıcanlı yayında kötü haber geldi. Beyaz TV’de yayınlanan Tahir Sarıkaya’nın programına, bu sabah telefon bağlantısı yapan Onur Akay, Türk müziği bestecisişarkılarının yazarı ve şarkılarını ise Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren’e, Bülent Ersoy’dan Emel Sayın’a kadar en ünlü isimlerin okuduğu söz yazarı, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurdu.gibi TRT repertuvarında 20'nin üzerinde eseri bulunan değerli söz yazarımızGörele Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Şükrü Tunar’ın bestelerinin söz yazarı olan Ahmet Kaçar’ın şarkılarını Müzeyyen Senar’dan Zeki Müren'e, Bülent Ersoy’dan Emel Sayın’a kadar çok sayıda isim okumuştu. Ahmet Kaçar’ın cenazesi Giresun’un Görele ilçesinde bulunan Hasan Ağa Camii’nde, bugün ikindi namazından sonra son yolculuğuna uğurlanacak ve Sağlık Köyü aile mezarlığında toprağa verilecek.”bugün canlı yayında'Yılın Söz Yazarı Ödülü'nü de alacağını söyleyerek, canlı yayında ödülünü vefat eden söz yazarıithaf etti.1926'da Görele'nin Çürükeynesil (Sağlık Köyü – Çillioğlu Mahallesi) Köyünde doğdu. 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği yoksulluklar sonucu eğitimi lise yıllarında yarıda kaldı.Hayatının en verimli yıllarını tapu sicil memuru olarak sürdürdü. Emekli olduktan sonra zamanını tümden şiire, müziğe, çiçeklere ayırdı.ve son olarakyazdıklarını, söylediklerini tümü ile bir araya topladığı eserlerdir.