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Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e Rahmi Turan'dan yanıt

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan, Tokmak isimli köşesinden, Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Sözcü’de köşe yazarı olmak isteyen Melih Gökçek’e Rahmi Turan'dan yanıt
Yazısında “Dün yer yerinden oynadı sanki… SÖZCÜ okurlarında bir telaş, bir endişe!” diyen Turan şu ifadeleri kullandı:

“’Ne oluyor? Melih Gökçek SÖZCÜ'de mi yazacak? Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı biri SÖZCÜ'de nasıl yazar?’ diye soran sorana…

Binlerce okur nasıl böyle bir duyguya kapıldı?

Saygı Öztürk, hiçbir gazete ile konuşmayan Gökçek'le görüşerek bir gazetecilik başarısı elde etmişti.



Haber SÖZCÜ'de; ‘AKP'nin dışladığı Melih Gökçek, yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlattı. Ankara Belediye Başkanı iken SÖZCÜ ile yıldızı barışmayan Gökçek, her kesimden mağdurun sesi olan SÖZCÜ'ye içini döktü’ başlıklarıyla yayınlandı. Gökçek'in ‘SÖZCÜ yönetimi uygun bulursa SÖZCÜ'de yazmayı çok isterim. Çok maaş da istemem. Başka yerden de teklif geldi ama tercihim SÖZCÜ olur’ sözlerine yer verildi.”


GÖKÇEK’İN TALEBİNE YANIT


“Bu bizim demokratik anlayışımızdı” diyen Turan “Herkes bir istekte bulunabilir. Bu, insanların doğal hakkıdır. Tüm AKP'lilerin günün birinde Melih Gökçek gibi doğruyu bulacağı düşüncesiyle SÖZCÜ o sözlere yer verdi” dedi.

Gökçek’in yazarlık talebine ise Rahmi Turan şu yanıtı verdi:

“Melih Gökçek'le dünya görüşümüz ve demokratik anlayışımız çok farklıdır. Tabii ki onun SÖZCÜ'de yazması diye bir şey söz konusu olamaz!”


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