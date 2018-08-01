Sözcü Kalın: En güzel cevabı cemaat vakıfları verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle 3,5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Kalın, gündemlerindeki konuları paylaştıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azınlık cemaatlerinin gündemlerindeki konuları dinleme ve not alma imkanımız oldu. Burada hem Hristiyan hem Musevi cemaatinin temsilcileri mevcuttular. Vakıflar Genel Müdürümüz Adnan Bey ile beraber gündemdeki konuları ele aldık. Sıcak önemli gelişme, dün cemaat vakıflarının yayınladığı ortak bildiriydi. Özellikle yurt dışında ülkemiz aleyhine yürütülen bazı kampanyalar var; 'Türkiye'de dini azınlıklar baskı görüyor, dini yaşayamıyorlar, özgürlüklerini yaşayamıyorlar.' diye.

'TÜRKİYE'DE ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI'

Bunlara en güzel cevabı, aslında dün cemaat vakıfları kendi şahitlikleriyle ortak bir bildiriyle vermiş oldular. Bu inisiyatifi kendilerinin başlatmış olması, bizim için çok memnuniyet verici, tevafuk oldu, daha önce bizim planladığımız bir görüşmeydi, bunu ele aldık hem de diğer konuları ele aldık. Son 16 yılda, hakikaten Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, dini azınlıkların hak ve hukukunun korunması noktasında Türkiye'de çok önemli mesafeler alındı, Amerika ve Avrupa ile kıyaslanmayacak düzeyde. Dini azınlıkların hem kültürel hem tarihi hem dini mirasının korunması, temel hak ve hukukunun gözetilmesi, daha önce el konulmuş olan taşınmaz mülklerinin iadesi, burada dini ibadetlerinin ve hizmetlerinin yerine getirilmesi, eğitimle ilgili ihtiyaçların karşılanması ve diğer bütün konularda hakikaten çok önemli mesafeler kat edildi."

'EN GÜZEL CEVAP BUDUR'

İbrahim Kalın, gayrimüslim azınlığın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak kendilerini evlerinde hissetmeleri ve aidiyet duygularını yaşatmalarının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımızın dünkü bildiriyle ilgili teşekkürlerini, selamlarını kendilerine iletme imkanı oldu, onlar da teşekkür ve selamlarını ilettiler. Sabahleyin Cumhurbaşkanımız Mecliste yaptığı kısa açıklamada da bu konuya değindi. Bizim açımızdan bu şahitlik önem arz ediyor. Türkiye aleyhine yer yer Amerika'da, Avrupa'da, evanjelist gruplarda, başka ağlarda propaganda ya da kampanya yapmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap budur. Umarız bu mesaja gözlerini ve kulaklarını tıkamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

'TOPLANTI ÇOK GÜZEL GEÇTİ'

Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva da toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, dün yayımladıkları bildiriye ilişkin, "Türkiye'nin 3 yanının ılık dalgaları bütün dünyaya yayılsın. Çünkü cidden bütün dünyanın böyle bir manzaraya, böyle bir tabloya ihtiyacı vardır. Türkiye bir misal devlet olabilir, insanlığa büyük dersler verebilir." diye konuştu.

Neden böyle bir bildiri yayımladıklarına ilişkin soru üzerine Haleva, ''Çünkü çatlak sesler işitmeye başladık, ses nereden gelirse artık belli olmaz. Yankısı her yere yayılır.'' ifadelerini kullandı.

Haleva, toplantının çok güzel geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bütün din adamları, vakıfların başkanları beraber dertlerimizi dile getirdik. Ne ihtiyacımız var, konuştuk. İnsanın beş duyu organı vardır. En az kullanılanı biliyor musunuz hangisidir? Kulak. Bir denge teşkil eder. Böyle arada sırada beraber konuşmamız, kulağımızı kullanmamız bir denge teşkil eder. Muhteşem bir olaydı bugün. Sayın İbrahim Kalın ile beraber dertlerimizi dile getirdik. Bir kulak vardı karşımızda ve eminim ki denge sağlanacak.''

AA