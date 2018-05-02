SP lideri Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu

Serap Belovacıklı

, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu. 100 bin imza ile aday olmak için YSK’ya gerekli müracaatını yapan Karamollaoğlu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim sürecinde önemli bir adım attıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Adaylık müracaatında bulunduk. YSK başkanımıza bir takım konularda düşüncelerimizi dile getirdik. Umarım seçimlerden sonra bir kez daha bir araya gelip seçim neticeleri hakkındaki görüşlerimizi aktarırız" diye konuştu.CHP, İYİ Parti ve DP ile ittifak kararı alınmasına ilişkin sorular üzerine Karamollaoğlu, "İttifakla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bir iki gün içinde açıklama yapılacak inşallah" şeklinde konuştu.