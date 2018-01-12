SP lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kararını açıkladı



"HÜKÜMET UZAKLAŞTIRIYOR"

"İNANIYORUZ Kİ BU ADAY KAZANACAK"

Serap Belovacıklı

, Gaziantep'te partisi tarafından düzenlenen Medya Buluşması'nda, gazetecilerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümetin iç ve dış politikalarını eleştirdi. Hükümetin rant görmediği alana yatırım yapmadığını iddia eden Karamollaoğlu, "Bu iktidar, bugüne kadar geçmişimizi sattı. Birikmiş bütün değerlerimiz satıldı, devlete ait fabrikalarımız. Buradan tam 75 milyar dolarlık gelir elde etti. Bazı açıklar bununla kapatıldı. Şimdi geleceğimizi satıyor. Köprü yapıyor, 'Bunun parasını ödemedik ama gelecekte ödeyeceğiz' diyor. Hastane yapıyor, 'Bunun parasını biz şimdi ödemedik ama gelecekte ödeyeceğiz' diyor. Şimdi İstanbul Kanalı yapılmaya başlanacak. İstanbul Kanalı da gelecekte ülkenin sırtına bir kambur olacak. Öyle gözüküyor. Rant, bu arkadaşların bir numaralı hedefi. Rant görmedikleri hiçbir yerde yatırım yok. Bunun için sanayiye yatırım yapma diye bir dertleri hiç bir zaman olmadı; çünkü sanayi, rant yeri değildir" diye konuştu.Milletvekillerinin, belediye başkanlarının, seçilmiş insanların hiçbir kıymeti kalmadığını dile getiren Karamollaoğlu, "Kendileri diyor, 'Seçilen insanı, makamdan onu seçenler uzaklaştırır'. Şu anda hükümet, uzaklaştırıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz ve sıkıntılıyız. Atmış oldukları bazı adımlar, geçmişte yaşanan birtakım sıkıntıların halledilmesine vesile olmuş olabilir. Biz, bundan dolayı da müteşekkiriz; ancak bir müspet iş yapmak elli tane hatanın üstünü örtmez" dedi.Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstereceklerini belirterek, bu adayın kazanacağını savunan SP Lideri Karamollaoğlu, "Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bir aday çıkaracağız ve Allah'ın izniyle de inanıyoruz ki samimi olarak bu aday, kazanacak. Diğer partiler de aday gösterebilir ki gösterecekler de büyük ihtimalle. Ama şu andaki manzara, artık bu işin böyle gitmeyeceğine inananların adedinin arttığını gösteriyor" diye konuştu.