SP lideri Karamollaoğlu: İnşallah Demirtaş serbest bırakılır

Serap Belovacıklı

, Ankara'da medya temsilcileri ile buluştuğu toplantıda konuştu. Seçim sloganlarının "Değiştir" olacağını belirten Karamollaoğlu burada yaptığı açıklamada, ilk mitingini memleketi Sivas'ta yapacağını aktardı.Birgün gazetesinin haberine göre, "Ekran önünde ülkenin problemlerini konuşabiliriz" diyen Saadet liderinin açıklamalarından satırbaşları şöyle:- "Türkiye'de hukuka güven kalmadı, değişime ihtiyaç var."- "Bu 'Değiştir' zihniyeti değiştir manasındadır."- "Halkın kanaatlerinin sandığa yansıması olmazsa olmazdır."- "En büyük sorumluluk partilerin sandık başındaki temsilcilerinin üzerinde. Sandığa tüm partilerin sahip çıkması gerekir. Sandık başında oy sayılırken muhalefetten iki gözlemci bulunmalı."- "Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum."- "İlk mitingimizi ve seçim kampanyamızı memleketim Sivas'ta başlatacağım."- "Biz'ün adaylığı konusunda ısrarcı olmadık."- "AB kapısında süründürülüyoruz, hiçbir ülke bu kadar aşağılanmayı kaldırmaz."- "NATO, düşman mefhumu olarak İslam'ı kabul etti. NATO, dünya barışını korumak için kurulduysa ona göre hareket etmeli. Dünyanın yeniden tanzim edilmeye ihtiyacı var. NATO, son zamanlarda hep Müslüman ülkelere saldırdı. İslam ülkelerinin sömürülmesine kesinlikle karşıyız."- "Bu hükümetten daha çok Batı'ya hizmet eden bir hükümet gelmedi."- "Türkiye, kendi güvenliği söz konusu olduğunda müdahale etme hakkına sahiptir."- "28 Şubat postmodern darbesi olmasaydı AK Parti gibi bir iktidar olmazdı."- "Kendi ülkesinde de öyle tarif ediliyor; Trump dengesiz. Hangi kararı neden alacağı belli olmuyor. Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi, ABD'ye güven olmayacağını gösterir."- "Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Kimsenin bunu değiştirme hakkı yoktur."- "Ahidnamenin yanında bir de itirafname olabilirdi."- "Bu hükümet döneminde şeker hariç özelleştirme, 60 milyar dolar civarında."- "Geldiğimiz nokta hiçbir zaman denk bütçe yapamayan, cari açığı büyüyen hükümet."