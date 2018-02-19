SP lideri Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

"BİZ ADAY ÇIKARACAĞIZ"



"HENÜZ ADAYIMIZI BELİRLEMEDİK"



"GÜL İÇİN TAMAMEN DEVRE DIŞI DİYEMEYİZ"



"ARTIK BARAJ PORBLEMİNE TAKILMAYIZ"

"AHLAKİ ÇÖKÜŞÜ EĞİTİMİN ÜZERİNDE DURULMAMASINA BAĞLIYORUM"

"İSLAMCI DEĞİL MÜSLÜMAN"

Serap Belovacıklı

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşanröportajından önemli başlıklar şöyle:"Yeri geldiğinde herkesle görüşebiliriz. Bizim şu anda üzerinde durduğumuz en önemli konu ittifak değil. İnsanlar fikirlerini rahatça söyleyemiyorlar. Tansiyonun düşmesi, insanların fikirlerini ortaya koymalarıyla mümkün, yoksa düşmez. Kutuplaşma bize zarar verir. Geçici olarak birilerine fayda sağlıyormuş gibi görünse de uzun vadede zarar verir. Adalet önemlidir. Bu görüşlerimizi dile getirdik. Referandumdan beri çok net olarak söyledim. Biz bir aday çıkaracağız."Daha adayımızı belirlemedik. Bu konu ne genel idare kurulumuzda ne de yönetim kurulumuzda gündeme geldi. Söylediğim: "Siz mahalli seçime hazırlanın. Seçim sathı mahalline yakın önce kendi teşkilatlarımız içinde çalışma yapalım. Birkaç adayın ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. Toplum bunlara nasıl bakıyor, yoklayalım ve adayımızı açıklayalım.""Abdullah Gül bizimle geçmişte siyaset yapmış bir isim. 'Tamamen devre dışıdır' diyemeyiz ama 'adayımız' da diyemeyiz. O herkesin yorumuna bağlı. Abdullah Bey'i incitecek bir söz de kullanmayız. Bizim perspektifimiz biraz daha geniş. Herkesle bir araya gelme imkânımız var. Şu anda kimseyi elimine etme hakkımız yok.""Artık baraj problemine takılmayız diye düşünüyorum. Hitap ettiğimiz kesim epey dar bir kesimdi. Şimdi her görüşten insandan destek görüyoruz. Söylemlerimizin sosyal demokrat kesime hitap ettiği kanaatindeyim. İlkelerimiz sosyal demokrat motifler taşıyor. Milli duygularımız güçlü ama kavmiyetçi değiliz. Kürtlerin bu ülkenin önemli unsurları olduğunu ta Erbakan Hocamızdan beri dile getirdik, buna çözümü ancak biz getirebiliriz. İktidarın içinden adalet isteyen bir kesimin de ittifak etmek isteyebileceği bir partiyiz.""Eğitim deyince güzel binaları, akıllı tahtaları, tabletleri anlarsanız, sonuç bu olur. Bina değil önemli olan, ahırda bile eğitim yaparsınız. Diz çökerek okuyan birçok çocuk âlim olmuştur. Ahlaki çöküşü eğitimin üzerinde durulmamasına bağlıyorum. Temel mefhumlarımızı öğretmemiz lazım. Ana-babaya saygıyı, haksızlık karşısında susmamamız gerektiğini bilmeliyiz. İnsanlar düşündüklerini söylemekten korkarsa, siz orada ahlaktan da hukuktan da bahsedemezsiniz.""İslamcı tabiri Batı'dan gelir, biz hiç kullanmadık. İslamcılık iki tür kullanılıyor. Birincisi İslami değerleri ihya ederek bir yaşantı oluşturmak, ikincisi İslami değerleri kullanarak güç sahibi olmak. İkisi de var. Birisi ne kadar kıymetliyse, öteki o kadar korkunç. Ben İslamcı değilim. İki tarafa da çekilecek bir mefhuma sahip çıkmam. Ben Müslümanım. Müslümanca yaşamak isterim. Gayrimüslimler de istediği gibi yaşarlar, kimse kimsenin üzerinde tahakküm kurma hakkına sahip değildir."