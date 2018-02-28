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SP lideri Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019'daki seçim öncesi ittifak teklifine ilişkin, "Biz, bu seçimin birinci turda neticeleneceğini ümit ediyoruz. Bugün ülkemizi içine sürükleyen problemlerden çıkaracak bir neticeyle karşılaşacağız." dedi.

SP lideri Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7. yılı olduğunu anımsatan Karamollaoğlu, Erbakan'ın, Türkiye'nin milli ve manevi kalkınmasına öncülük eden, İslam dünyasına ufuk açan ve yön veren bir lider olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, 28 Şubat postmodern darbesinin 21. yılı olduğunu da vurgulayarak, "Demokratik hayatımız, her 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğratılmış. Ama tüm bu darbelerin içinde en sinsi olanı hangisidir derseniz, hiç tereddüt etmeden 28 Şubat darbesidir diyebiliriz. Zira darbe değilmiş gibi gösterilerek, çok ustaca yapılan bir darbe. Askeri darbelerden daha uzun vadeli, etkisini fiilen yaşadığımız bir darbe." ifadesini kullandı.


"KUŞATMA ALTINDAYIZ"


Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiğini belirten Karamollaoğlu, harekatta şehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi. Karamollaoğlu, Türkiye'nin tarihin en kritik ve hassas dönemlerinden birini yaşadığına dikkati çekti.

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Dört bir yandan kuşatma altındayız. Türkiye üzerinde emelleri olan herkes, adeta şu anda fırsat kolluyor. Bu kuşatmanın kırılmasına ihtiyacımız var. Bunun birkaç adımı bizim için önem taşıyor. Birincisi, içeride birliği, beraberliği ve barışı tesis etmektir. İçeride barış tam manasıyla sağlanamazsa dışarıdaki mücadele ne kadar gayret gösterilirse gösterilsin, yek vücut yapılamaz manasına gelir bu. İkincisi ise uluslararası sahada aynı tehdit altında bulunan ülkeleri bir araya getirmek zor bir iştir. Ama bu zoru başarmakta hükümetlere itibar kazandırır. Hükümetlerin gayret gösterecekleri bir sahadır."

Karamollaoğlu, "Sizin ilkelerinizi destekleyen bir adaya ikinci turda siz destek verecek misiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Biz, bu seçimin birinci turda neticeleneceğini ümit ediyoruz. Bugün ülkemizi içine sürükleyen problemlerden çıkaracak bir neticeyle karşılaşacağız. Bu nasıl sağlanacak? Bunun yollarını elbette arayacağız. Zaman gösterecek. Şimdiden detaya girmeyi doğru bulmuyorum."


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