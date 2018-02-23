SP lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak ve Osmanlı tokadı açıklaması



"YERİMİZDE İYİYİZ"



"YARAMAZLIK YAPMIŞ DER GEÇERİZ"



HÜKÜMETE DENİZ YÜCEL ELEŞTİRİSİ



"ADALET RAFA KALDIRILDI"



"MUHALİF OLDUKLARI İÇİN…"

Serap Belovacıklı

'ı Mecliste ziyaret etti. 1 saatten fazla süren görüşmede Karamollaoğlu hazırladıkları uyum yasası taslağını Kahraman'a iletti.CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre, Kahraman bu sırada AK Parti ve MHP'nin de ittifak teklifini verdiğini ifade etti ve "Hülle ortadan kalktı" dedi. Karamollaoğlu ise "Kalkmadı da hülle hukukileşiyor" ifadesini kullandı.Buna gerekçe olarak da teklifteki büyük birlik düzenlemesi olarak nitelenen partisinden istifa etmeye gerek kalmadan başka parti listesinden aday olmaya imkan veren maddeyi gösterdi.Edinilen bilgilere göre görüşmede İsmail Kahraman AK Parti-MHP ittifakını hatırlatarak "Temel bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?" diye sordu.Karamollaoğlu'nun ise Kahraman'a "Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz" yanıtını verdiği öğrenildi.Saadet Partisi yetkilileri de ittifak yapmama ve kendi adaylarını çıkarmakta kararlı olduklarını vurguluyor. Parti içinde AK Parti ittifakına sıcak bakanlar olsa da bunun kırılma noktasında olmadığı belirtiliyor.Saadet Partisi'nin Abdullah Gül, ve Haşim Kılıç gibi isimleri cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü ancak henüz kimseye teklif götürmediği de öğrenildi.CNN Türk'e konuşan parti kaynakları, AK Parti -MHP ittifakına sıcak bakan BBP'ye kırgın olmadıklarını da söyledi. Bir parti yetkilisi "Bizim küçük kardeşimiz. Kırgınlık olmaz. Yaramazlık yapmış der, geçeriz" ifadesini kullandı.Öte yandan Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından Almanya ile görüşmelerin ardından gazeteci Deniz Yücel’in tahliye edilmesine de değindi ve eleştirilerde bulundu.Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Biz elbette, suçsuz yere, haksız yere kimsenin hapis yatmasını istemeyiz. Ancak Deniz Yücel, Merkel görüşmesinin ardından bir günde serbest bırakıldı. Hiç kimse kusura bakmasın; kızmasın, darılmasın… Amerika’ya ‘Osmanlı Tokadı’ atacaklardı; Merkel’den ‘Alman Terliği’ yediler” dedi.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:“Ne yazık ki Merkel’le yapılan görüşmenin hemen akabinde böyle bir gelişmenin yaşanması, zaten zedelenmiş olan adalet duygusunu yeniden tartışma konusu yaptı.Bugün suçsuz olduğu ortaya çıktığı halde hala işe iade edilmeyen, hatta hapis yatan binlerce KHK mağduru var. Hala 28 Şubat’ın zulmüne maruz kalarak içeride yatan masumlar var. Hepsi adalet bekliyor.Bu insanların adalete kavuşması için illa arkalarında bir Merkel mi olmalı? Bugün Türkiye’de ne yazık ki adalet rafa kaldırılmıştır. Yaşananlar bunu teyit etmektedir.”“Sırf hükümete muhalif oldukları için vakıflar kapatılmakta, hocalar tutuklanmakta. Suçları ne? Muhalif olmak, hükümet icraatlarını tenkit etmek” diyen Karamollaoğlu “Daha önce söyledim, yine söylüyorum; Koçi Bey Risalesinde der ki; ‘Devlet küfür ile ayakta durur ama zulüm ile ayakta durmaz.’ Çünkü, ‘Adalet mülkün temelidir. Mülk ise devlettir’” ifadelerini kullandı.