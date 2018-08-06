SpaceX ile Boeing insanlı uzay uçuşlarına başlıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), özel mekik üreticisi SpaceX ile Boeing'in gelecek yılın ortasında insanlı uzay uçuşlarına başlayabileceğini bildirdi.





NASA, cuma günü SpaceX ile Boeing'in ilk insanlı test ve insanlı görev uçuşlarında yer alacak astronotların isimlerini açıklamasının ardından söz konusu uçuşların ne zaman yapılabileceğine dair öngörülerini de kamuoyuna açıkladı.

NASA, internet sitesinde yayılmadığı açıklamada, SpaceX'in Dragon Crew kapsülünün Ekim 2018'e kadar insansız, Nisan 2019'a kadar ise insanlı test uçuşunu, Boeing'in CST-100 Starliner mekiğinin ise 2018 sonuda kadar insansız, 2019 ortasına kadar ise insanlı test uçuşunu tamamlamasını beklediklerini belirtti.

İnsanlı test uçuşlarını ardınan her iki mekik projesi de NASA'nın sertifikasyon prosedüründen geçecek. Prosedürleri tamamlamaları halinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımaya başlayacak.

Halen Amerikalı astronotlar ISS'ye Rusya tarafından taşınıyor. Bu konuda Rusya ile yapılan anlaşmanın süresi Nisan 2019'da doluyor. Bu tarihten sonra özeil şirketlerin insanlı uçuşlarının devreye girmesi bekleniyor.

NASA cuma günü yaptığı açıklamada Boeing'in "CST-100 Starliner" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Eric Boe, Christopher Ferguson ve Nicole Aunapu Mann'ın, SpaceX'in ürettiği "Crew Dragon" uzay mekiği ile yapılacak test uçuşunda astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley'in, Starliner mekiğinin ilk görev uçuşunda astronotlar Josh Cassada ve Sunita Williams'ın, Crew Dragon'un ilk görev uçuşunda ise astronotlar Victor Glover ve Michael Hopkins'in görev alacağını ifade etmişti.

Boeing'in Starliner mekiği, insanlı test uçuşu için Lockheed Martin ile Boeing ortaklığı United Launch Alliance'nin (ULA) ürettiği Atlas V roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatılacak.

SpaceX’in Crew Dragon mekiği ise yine SpaceX üretimi olan Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

NASA kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan ISS'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor.

AA



