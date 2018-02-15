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Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir? Cenazesi ne zaman?

Son dakika haberleri... Efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti. Tuna Huş hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı. Tuna Huş'un cenaze töreni bugün Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisi'nden düzenlenecek. Vatandaşlar Tuna Huş'un kim olduğunu merak ediyor. Peki Tuna Huş kimdir? İşte ayrıntılar... 

15 Şubat 2018, Perşembe 11:30
Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir? Cenazesi ne zaman?
TRT'nin efsane spikeri Tuna Huş'un dün hayatını kaybettiği açıklandı. Tuna Huş 17 yıldır geçirdiği felç yüzünden konuşamıyordu. Sosyal medyada Tuna Huş'un kim olduğu ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Tuna Huş'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Tuna Huş'un cenazesi bugün Selamiali Camisi'nden kaldırılacak.

2001 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri televizyondan takip ederken, hafta sonlarını ise maçlara ayırıyordu.


TUNA HUŞ ÖLDÜ! SON DAKİKA HABERİNİ TUNA HUŞ'UN EŞİ VERDİ

Tuna Huş'un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.


TUNA HUŞ'UN CENAZESİ BUGÜN KURUÇEŞME SELAMİALİ CAMİSİ'NDE OLACAK


Tuna Huş için bugün öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği, daha sonra cenazenin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
 


TUNA HUŞ KİMDİR NERELİDİR? TUNA HUŞ'UN HAYATI


Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

Huş, 1999 yılında by-pass ameliyatı oldu, 1,5 yıl sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi ve ameliyat sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

Berrin Huş ile 1990 yılında ikinci evliliğini yapan Tuna Huş'un Zeynep adında bir kızı ve ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunuyor.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.
 


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