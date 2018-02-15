Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir? Cenazesi ne zamandı? Tuna Huş'un cenazesine ünlü akını



TUNA HUŞ ÖLDÜ! SON DAKİKA HABERİNİ TUNA HUŞ'UN EŞİ VERDİ



TUNA HUŞ'UN CENAZESİ BUGÜN KURUÇEŞME SELAMİALİ CAMİSİ'NDE



BAKAN KURTULMUŞ TUNA HUŞ'UN CENAZESİNDE

TUNA HUŞ'UN KIZI BERRİN HUŞ CENAZEDE KONUŞTU



TUNA HUŞ KİMDİR NERELİDİR? TUNA HUŞ'UN HAYATI

Gizem Yetil

'nin efsane spikeri'un dün hayatını kaybettiği açıklandı.17 yıldır geçirdiği felç yüzünden konuşamıyordu. Sosyal medyada'unolduğu ile ilgili paylaşımlar yapıldı.'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.bugünnden kaldırıldı. Cenazeye Turizm ve Kültür Bakanıda katıldı.2001 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri televizyondan takip ederken, hafta sonlarını ise maçlara ayırıyordu.un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.için bugün öğle vaktinde cenaze töreni düzenleneceği, daha sonra cenazenin'na defnedildi.Bakan Kurtulmuş, Huş'un eşi Berrin Huş'a ve kızına başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra, "Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tuna Huş Bey spikerliğiyle, Türkçe'siyle, diksiyonuyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle Türkiye'de iz bırakmış olan, TRT camiasının önemli spikerlerinden birisi. Bizim gençlik yıllarımızın, çocukluk yıllarımızın o siyah beyaz televizyonların olduğu dönemlerde hakikaten son derece Türkçeye vakıf, mükemmel bir anlatımla televizyon haberlerini dinlediğimiz bir isim. Sesi hala kulaklarımızda yankılanıyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.Berrin Huş, "Hepimizin başı sağ olsun. Tuna'yı bugün uğurluyoruz o. Artık son noktamızı koyuyoruz. Çok sevilen bir insanmış. Hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten her yerden, herkes sevgisini iletiyor. Bundan sonra onun için yapabileceğimiş şey; dualarımızı esirgemeyelim. O bizim hep kalbimizde yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" diye konuştu.Tuna Huş'un damadı Arda İşgören duyduğu üzüntüyü, "Devlete hizmet etmiş, çok önemli bir kişiydi. Kaybettik, üzgünüz. Burada bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleri ile aktardı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tuna Huş'un tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü.Huş'un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi., 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.Huş, 1999 yılında by-pass ameliyatı oldu, 1,5 yıl sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi ve ameliyat sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.Berrin Huş ile 1990 yılında ikinci evliliğini yapan Tuna Huş'un Zeynep adında bir kızı ve ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunuyor.1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.