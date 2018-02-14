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Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?

Efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti. Tuna Huş hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı. Vatandaşlar Tuna Huş'un kim olduğunu merak ediyor. Peki Tuna Huş kimdir? İşte ayrıntılar... 

14 Şubat 2018, Çarşamba 22:48
Spiker Tuna Huş hayatını kaybetti! Tuna Huş kimdir?
TRT'nin efsane spikeri Tuna Huş'un bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Tuna Huş 17 yıldır geçirdiği felç yüzünden konuşamıyordu. Sosyal medyada Tuna Huş'un kim olduğu ile ilgili paylaşımlar yapıldı. Tuna Huş'un ölümü sevenlerini yasa boğdu.

2001 yılında geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri televizyondan takip ederken, hafta sonlarını ise maçlara ayırıyordu.


TUNA HUŞ ÖLDÜ! SON DAKİKA HABERİNİ TUNA HUŞ'UN EŞİ VERDİ

Tuna Huş için yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisi'nde cenaze töreni düzenleneceği, daha sonra cenazenin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Tuna Huş'un eşi Berrin Huş " Bu sabah kaybettik, çok üzgünüz" dedi.


TUNA HUŞ KİMDİR NERELİDİR? TUNA HUŞ'UN HAYATI


Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

Huş, 1999 yılında by-pass ameliyatı oldu, 1,5 yıl sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdi ve ameliyat sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

Berrin Huş ile 1990 yılında ikinci evliliğini yapan Tuna Huş'un Zeynep adında bir kızı ve ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunuyor.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.
 


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