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Spiker Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı

TRT’nin eski spikerlerinden Tuna Huş, İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi

15 Şubat 2018, Perşembe 16:49
Spiker Tuna Huş son yolculuğuna uğurlandı
Tuna Huş için Üsküdar’daki Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Tuna Huş’un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile meslektaşları da katıldı.

"SESİ HALA KULAKLARIMIZDA YANKILANIYOR"


Bakan Kurtulmuş, Huş’un eşi Berrin Huş’a ve kızına başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra, "Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Tuna Huş Bey spikerliğiyle, Türkçesiyle, diksiyonuyla, efendiliğiyle, kişiliğiyle Türkiye’de iz bırakmış olan, TRT camiasının önemli spikerlerinden birisi. Bizim gençlik yıllarımızın, çocukluk yıllarımızın o siyah beyaz televizyonların olduğu dönemlerde hakikaten son derece Türkçeye vakıf, mükemmel bir anlatımla televizyon haberlerini dinlediğimiz bir isim. Sesi hala kulaklarımızda yankılanıyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.


"O HEP KALBİMİZDE YAŞAYACAK"


Berrin Huş, "Hepimizin başı sağ olsun. Tuna’yı bugün uğurluyoruz o. Artık son noktamızı koyuyoruz. Çok sevilen bir insanmış. Hep aynı şeyi söylüyorum ama gerçekten her yerden, herkes sevgisini iletiyor. Bundan sonra onun için yapabileceğimiş şey; dualarımızı esirgemeyelim. O bizim hep kalbimizde yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Tuna Huş’un damadı Arda İşgören duyduğu üzüntüyü, "Devlete hizmet etmiş, çok önemli bir kişiydi. Kaybettik, üzgünüz. Burada bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz" sözleri ile aktardı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Tuna Huş’un tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına götürüldü.

Huş’un tabutuna Bakan Kurtulmuş da omuz verdi. Tuna Huş, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Cansel KİRAZ - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)


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