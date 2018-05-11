SPK'dan Akbank'ın başvurusuna onay
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank'ın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Kurul'dan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması, hileli davranışlarla kişilerin aldatılması ve başka kişiler zararına olmak üzere kendisine yarar sağlanması, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti eylemlerine iştirak edilmesi sebeplerinden dolayı 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK ayrıca Güler Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.