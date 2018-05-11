SPK'dan Akbank'ın başvurusuna onay

Oğuz Ekici

SPK haftalık bültenine göre, kurul Akbank'ın 20 milyar lira, QNB Finansbank'ın 5 milyar dolar, Halk Finansal Kiralama'nın 905 milyon 72 bin lira, Gedik Yatırım Menkul Değerler'in 300 milyon lira, Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret'in 250 milyon lira, Turkish Bank'ın 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret'in 638 milyon 100 bin lira, Sasa Polyester Sanayi'nin 192 milyon 500 bin lira, Yonga Mobilya Sanayi ve Ticaret'in 16 milyon 590 bin lira ve Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaretin 5 milyon 832 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.Kurul'dan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması, hileli davranışlarla kişilerin aldatılması ve başka kişiler zararına olmak üzere kendisine yarar sağlanması, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti eylemlerine iştirak edilmesi sebeplerinden dolayı 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK ayrıca Güler Yatırım Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.