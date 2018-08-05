Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, TFF Süper Kupa'da Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

AKHİSARSPOR İLK KEZ SÜPER KUPA'DA

Süper Kupa'da daha önce 8 kez final oynayan Galatasaray, bunların 5'ini kazanarak kupaları müzesine götürmeyi başardı. Akhisarspor ise tarihinde ilk kez Süper Kupa'da oynadı. Sarı kırmızılılar halen Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım durumunda.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Sarı kırmızılı takımda Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru, Ahhisarspor'da ise Vrsajevic, Güray Vural, Josue ve Elvis Manu ilk kez resmi bir karşılaşmada takımlarının kadrolarında yer aldı. Vrsajevic ve Elvis Manu, Ege temsilcisinde ilk 11'de sahaya çıkarken, Güray Vural ve Josue ise karşılaşmaya yedek soyundu.

LUKAC CEZALI

Sarı kırmızılı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken, Akhisarspor'da kaleci Milan Lukac cezalı olduğu için maçta forma giyemedi.

FATİH TERİM 400'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Süper Kupa'yı iki kez kazandı. Tecrübeli teknik adam Süper Kupa'yı üçüncü kez kazanmaya çalışacak. Fatih Terim ayrıca bu karşılaşmayla sarı kırmızılı takımın başında tüm kulvarlarda 400'üncü resmi maçına çıktı. Terim, çıktığı 399 maçta 247 galibiyet, 86 beraberlik 66 da mağlubiyet aldı.

İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Boşnak teknik adam Safet Susic, Akhisarspor'un başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıktı. Susic, ilk kez Süper Kupa tecrübesi yaşayacak.

KONYA'DA İKİNCİ FİNAL

Konya Büyükşehir Stadyumu ikinci kez bir Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Daha önce 2016 yılında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçı sarı kırmızılılar kazanıp, kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

İLK KEZ 'VAR' SİSTEMİ UYGULANACAK

Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak Süper Kupa maçında ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak.

BASIN MENSUPLARI DA İLGİ GÖSTERDİ

Süper Kupa'ya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Ulusal ve yerel olmak üzere yaklaşık 200 basın mensubunun karşılaşmayı takip ettiği belirtildi.

ÇAKIR'IN 3'ÜNCÜ FİNALİ

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, üçüncü kez bir Süper Kupa maçına düdük çalacak. Tecrübeli hakem daha önce 2011-2012'de Galatasaray - Fenerbahçe finalini, 2014-2015'te ise Galatasaray - Bursaspor finalini yönetmişti.?

TAKIM KAPTANLARI KUPALARLA SAHAYA ÇIKTI

Takım kaptanları Fernando Muslera ve Bilal Kısa, sahaya geçen sezon kazandıkları şampiyonluk ve Ziraat Türkiye Kupası ile çıktı. Kaptanlar seremoni öncesi kazandıkları kupaları Süper Kupa'nın yanına koydu.