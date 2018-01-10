Spor spikeri Courtney Roland, bulundu!

Amerikan medyasında yer alan habere göre 6 Ocak Cumartesi
akşamından beri kendisinden haber alınamayan Roland’ın
hayatından şüphe ediliyordu. Fakat dün akşam saatlerinde bulundu.
İş arkadaşlarıyla Cumartesi günü yerel saatle 12:30’da konuşan Roland bir daha telefonlarına cevap vermedi. Ev arkadaşının yaptığı açıklamaya göre Roland
kendisine mesaj atarak mavi bir kamyonun kendisini takip ettiğini söylemişti. Fakat Roland bir restaurantın otoparkında bulundu.
HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR
Polisin açıklamasına göre bulunduğu sırada hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Roland, oldukça kafası karışık gözüküyordu. Kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen ve fiziki olarak hiçbir zarar görmemiş olan Roland hemen hastaneye kaldırıldı
Roland’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Erdinç Şahin