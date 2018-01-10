Spor spikeri Courtney Roland, bulundu!

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR

Erdinç Şahin

Amerikan medyasında yer alan habere göreakşamından beri kendisinden haber alınamayanhayatından şüphe ediliyordu. Fakat dün akşam saatlerinde bulundu.İş arkadaşlarıyla Cumartesi günü yerel saatle 12:30’da konuşan Roland bir daha telefonlarına cevap vermedi. Ev arkadaşının yaptığı açıklamaya görekendisine mesaj atarak mavi bir kamyonun kendisini takip ettiğini söylemişti. Fakat Roland bir restaurantın otoparkında bulundu.Polisin açıklamasına göre bulunduğu sırada hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Roland, oldukça kafası karışık gözüküyordu. Kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen ve fiziki olarak hiçbir zarar görmemiş olan Roland hemen hastaneye kaldırıldıRoland’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.