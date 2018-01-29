Spor Toto Süper Ligi'nde puan durumu (Süper Lig'de 19. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftasında şampiyonluk yarışının yanı sıra alt sıralarda da önemli karşılaşmalar geride kaldı.Haftanın son maçı Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor arasında oynandı Peki Spor Toto Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada yer aldı?
CUMA
SÜPER LİG'DE 19. HAFTA MAÇLARI
Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor
CUMARTESİ
Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor 3-1 Bursaspor
Göztepe 1-1 Kayserispor
Galatasaray 2-0 Osmanlıspor
PAZAR
Malatyaspor 1-0 Sivasspor
Akhisarspor 1-1 Antalyaspor
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe
PAZARTESİ
Başakşehir 5-0 Karabükspor
PUAN DURUMU
1-Başakşehir (42 Puan)
2-Galatasaray (41 Puan)
3-Fenerbahçe (37 Puan)
4-Beşiktaş (36 Puan)
5-Trabzonspor (31 Puan)
6-Kayserispor (31 Puan)
7-Göztepe (31 Puan)
SÜPER LİG'DE 20. HAFTA FİKSTÜRÜ
2 ŞUBAT CUMA
Bursaspor 20:00 Beşiktaş
3 ŞUBAT CUMARTESİ
Karabükspor 13:30 Aytemiz Alanyaspor
Antalyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Gençlerbirliği
4 ŞUBAT PAZAR
Kasımpaşa 13:30 Akhisarspor
Osmanlıspor 13:30 Kayserispor
Konyaspor 16:00 Başakşehir
Sivasspor 19:00 Galatasaray
5 ŞUBAT PAZARTESİ
Trabzonspor 20:00 Göztepe
Haber Merkezi