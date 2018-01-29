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Spor Toto Süper Ligi'nde puan durumu (Süper Lig'de 19. hafta)

Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı. Birbirinden çekişmeli geçen maçlarda en farklı skor haftanın kapanışında Medipol Başakşehir'den geldi. İşte Süper Lig'deki son durum

29 Ocak 2018, Pazartesi 22:21
Spor Toto Süper Ligi'nde puan durumu (Süper Lig'de 19. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 19. haftasında şampiyonluk yarışının yanı sıra alt sıralarda da önemli karşılaşmalar geride kaldı.Haftanın son maçı Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor arasında oynandı Peki Spor Toto Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada yer aldı?


SÜPER LİG'DE 19. HAFTA MAÇLARI


CUMA

Gençlerbirliği 2-1 Konyaspor

CUMARTESİ

Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor 3-1 Bursaspor
Göztepe 1-1 Kayserispor
Galatasaray 2-0 Osmanlıspor

PAZAR

Malatyaspor 1-0 Sivasspor
Akhisarspor 1-1 Antalyaspor
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

PAZARTESİ

Başakşehir 5-0 Karabükspor
 

PUAN DURUMU


1-Başakşehir (42 Puan)
2-Galatasaray (41 Puan)
3-Fenerbahçe (37 Puan)
4-Beşiktaş (36 Puan)
5-Trabzonspor (31 Puan)
6-Kayserispor (31 Puan)
7-Göztepe (31 Puan)


 

SÜPER LİG'DE 20. HAFTA FİKSTÜRÜ


2 ŞUBAT CUMA

Bursaspor 20:00 Beşiktaş

3 ŞUBAT CUMARTESİ

Karabükspor 13:30 Aytemiz Alanyaspor
Antalyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Gençlerbirliği

4 ŞUBAT PAZAR

Kasımpaşa 13:30 Akhisarspor
Osmanlıspor 13:30 Kayserispor
Konyaspor 16:00 Başakşehir
Sivasspor 19:00 Galatasaray

5 ŞUBAT PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Göztepe

 


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