Spor Toto Süper Ligi'nde puan durumu (Süper Lig'de 19. hafta)



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA MAÇLARI

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SÜPER LİG'DE 20. HAFTA FİKSTÜRÜ

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftasında şampiyonluk yarışının yanı sıra alt sıralarda da önemli karşılaşmalar geride kaldı.Haftanın son maçı Medipol Başakşehir ile Kardemir Karabükspor arasında oynandı Peki Spor Toto Süper Lig'de puan durumu nasıl oldu, hangi takım kaçıncı sırada yer aldı?Gençlerbirliği 2-1 KonyasporBeşiktaş 2-1 KasımpaşaAytemiz Alanyaspor 3-1 BursasporGöztepe 1-1 KayserisporGalatasaray 2-0 OsmanlısporMalatyaspor 1-0 SivassporAkhisarspor 1-1 AntalyasporTrabzonspor 1-1 FenerbahçeBaşakşehir 5-0 KarabüksporBursaspor 20:00 BeşiktaşKarabükspor 13:30 Aytemiz AlanyasporAntalyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 GençlerbirliğiKasımpaşa 13:30 AkhisarsporOsmanlıspor 13:30 KayserisporKonyaspor 16:00 BaşakşehirSivasspor 19:00 GalatasarayTrabzonspor 20:00 Göztepe