Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda hakemler, 108 kez beyaz noktaya yöneldi.

Ligde 34 haftalık periyotta oynanan 306 maçta penaltı düdüğü 108 kez çalarken, kullanılan vuruşların 87'sinde top ağlarla buluştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda tüm takımlar, penaltı atışı kazandı.

Lehine en çok penaltı verilen takımlar ise Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Göztepe ve lige veda eden Osmanlıspor oldu. Dört takım lehine 8'er penaltı kararı çıktı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde Süper Lig'i 6. sırada bitiren Göztepe, kazandığı 8 penaltının 6'sını Adis Jahovic, 2'sini de Nabil Ghilas ile gole dönüştürmeyi başardı.

Osmanlısporlu futbolcular beyaz noktada bir kez hata yaparken, Trabzonspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor ikişer penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Ligin ilk 14 haftasında penaltı kullanmayan tek takım konumundaki Osmanlıspor, bir maçta 3 penaltı birden kazandı.

Osmanlıspor, penaltı şanssızlığını 15. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırarken, sahalarda ender görülen bir durum yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, ev sahibi Osmanlıspor lehine ilk 28 dakikada 3 kez penaltı düdüğü çaldı.

Başkent temsilcisi, Sokol Cikalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'in penaltılardan kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

GOMİS ÜÇ PENALTI VURUŞUNDAN FAYDALANAMADI

Hakemler, Galatasaray ve Fenerbahçe lehine 7'şer, Beşiktaş lehine ise 6 penaltı verdi.

Fenerbahçe 7'de 7 yaparken, penaltıdan Giuliano 4, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen ve Roberto Soldado da birer kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da beyaz noktaya sadece Bafetimbi Gomis gelirken, Fransız futbolcu penaltı atışlarında zorlandı.

Ağları 29 kez havalandırarak gol krallığına ulaşan Gomis, kullandığı 7 penaltının 3'ünü kaçırdı.

Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan karşılaşmalarda penaltı vuruşlarından yararlanamayan Gomis, Galatasaray'a şampiyonluk için beraberliğin yettiği son haftadaki Göztepe maçında kritik penaltıyı gole çevirerek galibiyeti getiren golü kaydetti.

Ligi 4. sırada bitiren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 6 penaltının tamamını ilk devre kazandı.

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup ve Ricardo Quaresma penaltıları kaçıran isimler oldu.

Devre arasında İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, penaltıdan 3 gol attı.

İspanyol forvet Alvaro Negredo da Beşiktaş'ın ilk devrenin son haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildiği karşılaşmada takımının tek golünü penaltıdan kaydetti.

34 HAFTADA 2 PENALTI KULLANDI

Süper Lig'de lehine en az penaltı düdüğü ise Gençlerbirliği'ne çalındı.

İlhan Cavcav Sezonu'nda trajik bir şekilde küme düşen Gençlerbirliği, 34 haftada 2 penaltıda kaldı.

3. haftadaki Fenerbahçe maçında verilen penaltıyı Ahmet Oğuz ile gole dönüştüren Gençlerbirliği, daha sonra 26 hafta penaltıya hasret kaldı.

Uzun bir aranın ardından ikinci penaltısını Kayserispor deplasmanında kazanan başkent temsilcisinde Stephane Sessegnon, topu filelere gönderdi.

Gençlerbirliği'nin ardından lehine en az penaltı kararı, şampiyonluk şansını son haftaya taşısa da ligi 3. bitiren Medipol Başakşehir'e çıktı.

Emre Belözoğlu iki penaltının birini gole dönüştürürken, Emmanuel Adebayor da bir kez geldiği beyaz noktada hata yapmadı.

FENERBAHÇE ALEYHİNE BİR PENALTI

Spor Toto Süper Lig'de takımların tamamı 2017-2018 sezonunda penaltıdan kalesinde gol gördü.

Aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar 10 kezle Osmanlıspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu.

Ligde kalmayı başaran Aytemiz Alanyaspor, penaltılarda kalesini gole kapatamadı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor'da ise Litvanyalı kaleci Zydrunas Karcemarskas, 3 penaltıda gole izin vermedi. Göztepe'nin Portekizli milli kalecisi Beto da 7 penaltının 4'ünde kalesini gole kapattı.

Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor'un ardından aleyhine en çok penaltı düdüğü 9 kezle Atiker Konyaspor'a çalındı.

Aleyhine en az penaltı kararı verilen takım ise Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takım aleyhine sadece bir penaltı kararı çıktı.

PENALTI KAÇIRMADILAR

Göztepe, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği, penaltı atışlarını kaçırmadı.

İzmir temsilcisi Göztepe'nin 8'de 8 yaptığı sezonda, Fenerbahçe 7, Kasımpaşa 6, Demir Grup Sivasspor 5 ve Gençlerbirliği de 2 penaltı atışını golle sonuçlandırdı.

LİGİN PENALTICISI JAHOVİC

Penaltıdan en fazla gol sevincini sezonu iki ayrı takımda geçiren Adis Jahovic yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Göztepe'de forma giyen, devre arasında Atiker Konyaspor'a transfer olan Makedon forvet, sezonu 19 golle tamamladı.

Gol krallığı yarışında Gomis ve Burak Yılmaz'ın arkasında yer alan Jahovic, 19 golün 7'sini penaltıdan attı.

Beyaz noktada hata yapmayan Jahovic, penaltıdan Ege temsilcisinde 6, ikinci yarı formasını giydiği Atiker Konyaspor'da da bir gol kaydetti.

BİR HAFTADA 10 PENALTI

Ligde en fazla penaltı kararı 6. haftada verildi.

Hakemler, söz konusu haftada 10 kez beyaz noktayı gösterirken, lig tarihinde en fazla penaltının kullanıldığı haftalardan biri yaşandı.

Futbolcular, 6. haftanın ardından penaltı noktasına en çok 15. haftada geldi. 15'inci haftada görev yapan hakemler, 8 kez beyaz noktayı gösterdi.

Ligde 10, 13 ve 27. haftalarda ise penaltı kararı çıkmadı.