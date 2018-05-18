Anadolu Yakası'nda hizmet veren sağlıklı yaşam ve spor merkezi Elemental Wellness Club, Ramazan ayında spor meraklılarına hazırladığı özel kampanyalarla dikkat çekiyor. Elemental Wellness Club Spor Müdürü Ahmet Dereli Ramazan’da doğru spor saatleri ve çeşitleriyle ilgili bilgi verirken; Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük ise Ramazan ayında beslenme üzerine önemli detayların altını çiziyor.

İftardan 1 saat sonra hafif yürüyüş ve egzersiz!

Spora başlamak için Ramazan ayının sonunu beklemek doğru değil! Elemental Wellness Club Spor Müdürü Ahmet Dereli, spora başlamak için Ramazan ayının sonunu beklemenin ya da Ramazan’da spora ara vermenin vücut için sağlıklı bir tercih olmadığını söylüyor. Dereli, “İftardan yaklaşık 1-1,5 saat sonra antrenmana başlamanız gerekiyor. Ramazan ayında vücudunuzu yormamak için performansınızı artırmak değil, hafif tempolu yürüyüşler ile formunuzu korumak üzere antrenman yapmanız önem taşıyor” diyor. Ağırlık antrenmanı yapan kişilerin kalbine aşırı yüklenmemeleri için dinlenme aralıklarını uzatmasını söyleyen Dereli, normal dönemdeki antrenman şiddetinin en az yüzde 20 altında kalınması gerektiğinin altını çiziyor.

Doğru beslenme ile vücudunuzu dinlendirin

Ramazan ayında normal zamanda olduğu gibi günde en az 4-5 öğün tüketilmesi mümkün olmuyor. Ancak Elemental Wellness Club Uzman Diyetisyeni Aslıhan Küçük, iftar ve sahurun yanı sıra belli saatlerde bazı besinleri az ve sık tüketerek vücudunuzu dinlendirebileceğinizi ifade ediyor. Orta boy bir Ramazan pidesinin sekizde birlik diliminin bir dilim ekmek yerine geçtiğini söyleyen Küçük, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ramazan pidesini uygun miktarda tüketebilirsiniz; ancak unutmamalısınız ki beyaz un kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu nedenle tokluk hissi de veren kepekli, çavdar, tam buğday gibi esmer ekmekleri tercih etmenizde fayda var. Orucunuzu su ve 1 adet hurma ile açtıktan sonra 1 kase çorba, 1 dilim tam buğday ekmeği ve salata yiyin. Hazmı kolaylaştırmak için yemeğinize 10-15 dakika ara verin ve ardından et, tavuk, balık veya kurubaklagil gibi protein içeren besinler ile zeytinyağlı hafif sebzeler tercih edin. İftardan 1-1,5 saat sonra az şekerli ve sütlü tatlıların daha doğru bir tercih olduğunu aktaran Küçük, Ramazan ayında su tüketimi için şunları söylüyor: “İftar ve sahura büyük bir bardak su ile başlayın. İftar ve sahur arasında ise süre kısa olduğundan yemek sonrası sürekli azar azar su içmeye ve bu suyun oda ısısında olmasına özen gösterin.



