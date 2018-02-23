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Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 3.9 düştü

Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu verilerine göre spot piyasa fiyat ortalaması, yüzde 3.9 düşerek megawatt saati 169.8 liraya geriledi

Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde 3.9 düştü
Türkiye 19 Şubat tarihli gerçekleşmiş üretim verileri ve piyasa fiyatlarına göre bir önceki hafta 176.7 lira/megawatt olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalaması, yüzde 3.9 düşerek 169.8 lira/megawatt olarak gerçekleşti.

Mart ayı baz yükü 169.5 lira/megawatt, Nisan ayı baz yükü 173.5 lira/megawatt, Mayıs ayı baz yükü 173.3 lira/megawatt seviyelerinden işlem görürken, 2018 ikinci çeyrek 171.8 lira/megawattan işlem gördü. Toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı geçen hafta yüzde 26.5, doğalgazın payı yüzde 33.3, kömürün payı ise yüzde 39.8 olarak hesaplandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yakın zamanda binaların çatı ve cephelerine yerleştirilen 10 kVA altı güneş panellerinden, binanın uygun olması halinde rüzgar türbininden elektrik üretimi yapmak isteyen abonelerin dağıtım şirketlerine başvuruda bulunmaları ile ilgili düzenlemeyi değerlendiren Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Yapılan son düzenleme ile Meclis’e sunulan kurulu gücü 10 kVA altı bu tesislere vergi muafiyeti Plan ve Bütçe komisyonu tarafından onaylandı. Bu düzenleme, yenilenebilir kaynaklara dayalı projelerin, enerji sektöründe ithalat faturasının kademeli olarak düşürülmesi noktasında oldukça önemlidir” dedi. Enexion’un sunduğu hizmetler arasında; toplam maliyet ve risk yönetimi, enerji danışmanlığı, tedarik süreç yönetimi, toptan piyasalardan optimum fiyatla enerji tedarik edilmesi yer alıyor. 

DHA
 


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