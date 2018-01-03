Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava

Nazlı Erdol

merkezli online müzik akış servisi, şirket tarihinin en büyük davalarından birisiyle karşı karşıya.NTV'nin aktardığı habere göre; Spotify'a lisansına sahip olmadığı yüzlerce şarkıya platformda yer verdiği gerekçesi ile 1.6 milyar dolarlık (Yaklaşık 6 milyar TL) tazminat davası açıldı.vegibi isimleri bünyesinde bulunduran'in telif hakkı ihlali iddiası ileFederal Mahkemesi'ne resmi müracadını gerçekleştirdi.Geçtiğimiz aylarda benzer bir suçlama ile gündeme gelen, uzlaşma yolunu seçmiş veveönderliğinde organize olan şarkı yazarlarına 43 milyon dolar ödeme yapmıştı.