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Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava

Spotify, lisansına sahip olmadığı şarkıları izinsiz kullandığı gerekçesi ile 1.6 milyar dolarlık dava ile karşı karşıya

Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava
İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify, şirket tarihinin en büyük davalarından birisiyle karşı karşıya. 

NTV'nin aktardığı habere göre; Spotify'a lisansına sahip olmadığı yüzlerce şarkıya platformda yer verdiği gerekçesi ile 1.6 milyar dolarlık (Yaklaşık 6 milyar TL) tazminat davası açıldı. 

The Doors ve Weezer gibi isimleri bünyesinde bulunduran Wixen Music Publishing'in telif hakkı ihlali iddiası ile California Federal Mahkemesi'ne resmi müracadını gerçekleştirdi. 

Geçtiğimiz aylarda benzer bir suçlama ile gündeme gelen Spotify, uzlaşma yolunu seçmiş ve David Lowery ve Melissa Ferrick önderliğinde organize olan şarkı yazarlarına 43 milyon dolar ödeme yapmıştı. 

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