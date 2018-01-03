Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava

İsveç
merkezli online müzik akış servisi Spotify
, şirket tarihinin en büyük davalarından birisiyle karşı karşıya.
NTV'nin aktardığı habere göre; Spotify'a lisansına sahip olmadığı yüzlerce şarkıya platformda yer verdiği gerekçesi ile 1.6 milyar dolarlık (Yaklaşık 6 milyar TL) tazminat davası açıldı.
The Doors
ve Weezer
gibi isimleri bünyesinde bulunduran Wixen Music Publishing
'in telif hakkı ihlali iddiası ile California
Federal Mahkemesi'ne resmi müracadını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz aylarda benzer bir suçlama ile gündeme gelen Spotify
, uzlaşma yolunu seçmiş ve David Lowery
ve Melissa Ferrick
önderliğinde organize olan şarkı yazarlarına 43 milyon dolar ödeme yapmıştı.
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Nazlı Erdol