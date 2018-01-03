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Spotify'a 1,6 milyar dolarlık dava

ABD'de müzik yayıncılarını temsil eden şirket, dijital müzik uygulaması Spotify'e müzik yayın haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,6 milyar dolarlık tazminat davası açıldı
 

Spotify'a 1,6 milyar dolarlık dava
BBC'de yer alan habere göre, aralarında Janis Joplin, Neil Young ve Tom Petty gibi şarkıcılara ait 10 binden fazla şarkının yayın haklarına sahip olan Wixen Music Publishing şirketi, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Spotify'e şarkı başına 150 bin dolar tazminat talebiyle dava açtı.

'TALEPLERİ KARŞILAMIYOR'


Şirket, aralık ayı sonunda ABD'nin California eyaleti federal mahkemesinde açtığı davada, Spotify'ın yapım şirketleriyle vardığı anlaşmalarda şarkı yazarlarının ve yayın hakkı sahiplerinin taleplerini karşılamadığını ileri sürdü.

43 MİLYON DOLAR TAZMİNATI KABUL ETTİ


Şirket, yayın haklarının ihlal edildiği 10 binden fazla şarkı için toplam 1,6 milyar dolar tazminat ödenmesini talep etti.

Spotify, halen şarkı yazarlarının açtığı bir toplu telif davasında yasal uzlaşma görüşmeleri yürütüyor.

Şirket, sanatçılara 43 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti. Ancak Wixen ve diğer yayıncılar, kendi taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle uzlaşmaya karşı çıkmıştı.

Spotify ise kendi platformunda yer verdiği bir şarkının başka mecralarda da yayınlanabildiğini, dolayısıyla yayın hakkının münhasıran kullanmadığını ileri sürerek yayıncıların taleplerine karşı çıkıyor.

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