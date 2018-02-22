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Spotify akıllı hoparlör üretecek

Günümüz müzik servislerinin şekillenmesinde önemli bir kilometre taşı olan Spotify, geç de olsa kendi akıllı hoparlörünü yapmaya karar verdi. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya hitap eden şirket, geliştireceği akıllı hoparlör için şimdiden eleman aramaya başladı

Spotify akıllı hoparlör üretecek
Son dönemde akıllı hoparlör sektörünün oldukça revaçta olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Özellikle Amerika’da bu pazarın hacmi gün geçtikçe daha da artıyor. Amazon ve Google’ın öncülük ettiği sektöre son olarak Apple’da dahil olmuştu.

Apple 350 dolarlık fiyat biçtiği HomePod ile Apple Müzik servisinin bambaşka bir boyuta taşınacağını iddia ediyordu. Tabi bu oldu mu olmadı mı şimdilik bir malumatımız yok. Keza HomePod satışlarının nasıl gittiğini de bilmiyoruz.

Her şeyi bir kenara bırakacak olursak Apple Müzik gibi milyonlarca aboneye sahip bir servisin, kendine özel akıllı hoparlörü olması yadsınamaz. Aynı şekilde Spotify da yeni bir akıllı hoparlörle piyasaya girse, HomePod kadar ilgi çekebilir.

Spotify yetkilileri de bu şekilde düşünmüş olacaklar ki ilk akıllı hoparlör modeli için kolları sıvadılar. Yabancı basında ortaya çıkan son bilgilere göre, dev müzik servisi geliştireceği akıllı hoparlör modeli için işe alım ilanı açmış.

Yani şu an ortaya somut bir ürün yok. Fakat iş sadece donanımla bitmiyor. Spotify’ın bu akıllı hoparlör için bir de AI asistanına ihtiyacı var. Spotify’a yakın kaynaklar bu konuda Amazon ya da Google ile işbirliği yapılabileceğini belirtiyor. Tabi herşeyin doğrusunu zaman gösterecek.


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