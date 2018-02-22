Spotify akıllı hoparlör üretecek

Son dönemde akıllı hoparlör
sektörünün oldukça revaçta olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Özellikle Amerika’da bu pazarın hacmi gün geçtikçe daha da artıyor. Amazon ve Google’ın öncülük ettiği sektöre son olarak Apple
’da dahil olmuştu.
Apple 350 dolarlık fiyat biçtiği HomePod
ile Apple Müzik servisinin bambaşka bir boyuta taşınacağını iddia ediyordu. Tabi bu oldu mu olmadı mı şimdilik bir malumatımız yok. Keza HomePod
satışlarının nasıl gittiğini de bilmiyoruz.
Her şeyi bir kenara bırakacak olursak Apple Müzik
gibi milyonlarca aboneye sahip bir servisin, kendine özel akıllı hoparlörü olması yadsınamaz. Aynı şekilde Spotify da yeni bir akıllı hoparlörle piyasaya girse, HomePod
kadar ilgi çekebilir.
Spotify
yetkilileri de bu şekilde düşünmüş olacaklar ki ilk akıllı hoparlör modeli için kolları sıvadılar. Yabancı basında ortaya çıkan son bilgilere göre, dev müzik servisi geliştireceği akıllı hoparlör modeli için işe alım ilanı açmış.
Yani şu an ortaya somut bir ürün yok. Fakat iş sadece donanımla bitmiyor. Spotify’ın bu akıllı hoparlör için bir de AI asistanına ihtiyacı var. Spotify’a yakın kaynaklar bu konuda Amazon
ya da Google
ile işbirliği yapılabileceğini belirtiyor. Tabi herşeyin doğrusunu zaman gösterecek.
Adem Özdoğan