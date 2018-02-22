Spotify akıllı hoparlör üretecek

Adem Özdoğan

Son dönemdesektörünün oldukça revaçta olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Özellikle Amerika’da bu pazarın hacmi gün geçtikçe daha da artıyor. Amazon ve Google’ın öncülük ettiği sektöre son olarak’da dahil olmuştu.Apple 350 dolarlık fiyat biçtiğiile Apple Müzik servisinin bambaşka bir boyuta taşınacağını iddia ediyordu. Tabi bu oldu mu olmadı mı şimdilik bir malumatımız yok. Kezasatışlarının nasıl gittiğini de bilmiyoruz.Her şeyi bir kenara bırakacak olursakgibi milyonlarca aboneye sahip bir servisin, kendine özel akıllı hoparlörü olması yadsınamaz. Aynı şekilde Spotify da yeni bir akıllı hoparlörle piyasaya girse,kadar ilgi çekebilir.yetkilileri de bu şekilde düşünmüş olacaklar ki ilk akıllı hoparlör modeli için kolları sıvadılar. Yabancı basında ortaya çıkan son bilgilere göre, dev müzik servisi geliştireceği akıllı hoparlör modeli için işe alım ilanı açmış.Yani şu an ortaya somut bir ürün yok. Fakat iş sadece donanımla bitmiyor. Spotify’ın bu akıllı hoparlör için bir de AI asistanına ihtiyacı var. Spotify’a yakın kaynaklar bu konudaya daile işbirliği yapılabileceğini belirtiyor. Tabi herşeyin doğrusunu zaman gösterecek.