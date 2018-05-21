Sri Lanka'da şiddetli yağışlar 5 can aldı
Şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediği Sri Lanka'da yağışların yol açtığı afetler sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Afet Durum Yönetimi Merkezi yetkililerinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 2, yıldırım düşmesi sonucu ise 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Dünden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle binden fazla kişi tahliye edilirken, hükümet 5 bölgede heyelan uyarısı yaptı.
Meteoroloji dairesi, kuvvetli rüzgarlarla gök gürültüsü ve sağanak yağış uyarısında bulunarak halkı yıldırım düşmesinden kaynaklı hasarları en aza indirmek için önlem almaya çağırdı.