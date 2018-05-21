Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Afet Durum Yönetimi Merkezi yetkililerinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları sonucu 2, yıldırım düşmesi sonucu ise 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Dünden bu yana devam eden yağışlar nedeniyle binden fazla kişi tahliye edilirken, hükümet 5 bölgede heyelan uyarısı yaptı.

Meteoroloji dairesi, kuvvetli rüzgarlarla gök gürültüsü ve sağanak yağış uyarısında bulunarak halkı yıldırım düşmesinden kaynaklı hasarları en aza indirmek için önlem almaya çağırdı.