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Sridevi Kapoor hayatını kaybetti | Sridevi Kapoor kimdir?

Efsane Bollywood yıldızı Sridevi Kapoor, ani kalp durması sonucu 54 yaşında hayatını kaybetti

25 Şubat 2018, Pazar 14:53
Sridevi Kapoor hayatını kaybetti | Sridevi Kapoor kimdir?
Bollywood’un usta oyuncularından Sridevi Kaapor, dün ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Bir düğün töreni için Dubai’de bulunan başarılı aktrisin ölüm haberini, kayınbiraderi Sanjay Kapoor verdi. 54 yaşındaki Kapoor’un ani ölümü Bollywood dünyasını ve oyuncunun hayranlarını üzüntüye boğdu.
 

"ARDINDAN GÖZÜ YAŞLI MİLYONLAR BIRAKTI"


Sridevi’nin naaşı akşam saatlerinde Bombay ketine getirilecek. Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Sridevi’in ölüm haberi karşısında şaşkınlığını dile getirerek, “Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı” ifadesini kullandı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise başarılı oyuncunun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Sridevi’nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi” ifadelerini kullandı. Modi, Kapoor’un ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
 

Sridevi Kapoor kimdir?


Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinin Sivakasi kentinde dünyaya gelen Kapoor ilk filmlerini ülkenin farklı bölgelerinde konuşulan Tamil, Telugu, Malayalam ve Kannada dillerinde çekti. 1978 yılında Bollywood sinemasına geçen oyuncunun en çok bilinen filmlerini ise Mr. India, Nagina ve Chandni oldu. Film yapımcısı Boney Kapoor ile evli olan Sridevi’nin 2 de kızı var.


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