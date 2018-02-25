Sridevi Kapoor hayatını kaybetti | Sridevi Kapoor kimdir?

"ARDINDAN GÖZÜ YAŞLI MİLYONLAR BIRAKTI"

Sridevi Kapoor kimdir?

Nazlı Erdol

’un usta oyuncularından, dün ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti.Bir düğün töreni için’de bulunan başarılı aktrisin ölüm haberini, kayınbiraderiverdi. 54 yaşındaki Kapoor’un ani ölümüdünyasını ve oyuncunun hayranlarını üzüntüye boğdu.Sridevi’nin naaşı akşam saatlerindeketine getirilecek., Sridevi’in ölüm haberi karşısında şaşkınlığını dile getirerek, “Geride gözü yaşlı milyonlarca seven bıraktı” ifadesini kullandı.ise başarılı oyuncunun ölüm haberinin ardından yaptığı açıklamada, “Sridevi’nin zamansız ölümü herkesi üzdü. Film sektörünün efsanelerindendi” ifadelerini kullandı. Modi, Kapoor’un ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.Hindistan’ıneyaletininkentinde dünyaya gelen Kapoor ilk filmlerini ülkenin farklı bölgelerinde konuşulan Tamil, Telugu, Malayalam ve Kannada dillerinde çekti. 1978 yılındasinemasına geçen oyuncunun en çok bilinen filmlerini ise Mr. India, Nagina ve Chandni oldu. Film yapımcısıile evli olan Sridevi’nin 2 de kızı var.