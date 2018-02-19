Staj hesabına dikkat!

YAŞ VE PRİM ETKİLİYOR



İŞVEREN NE ÖDÜYOR?



KAYIT VAR PRİM YOK



'NUMARA' KAFA KARIŞTIRIYOR



KADINLARA İSTİSNA



MÜJDELİ HABER BEKLİYORLAR

İdil Janet Demiray

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan hizmet dökümünde stajla ilgili bilgilerin olması, hatta ilk işe giriş tarihi olarak staj başlangıcının yer alması heyecan yaratmaya devam ediyor. Bu heyecanın altında ‘erken emekli’ olunabileceği düşüncesi yatıyor. Sigortalı bir işte çalışmaya başlanan yıl, emekli olunacak yaşla primi direkt etkiliyor. SSK başlangıcı ne kadar önceyse o kadar erken emekli olunuyor.Peki stajın emekliliğe etkisi ne? Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce ticaret lisesinde, meslek lisesinde, çıraklık eğitimde ve zorunlu stajda geçen dönemde ‘hangi primlerin’ yattığına bakmak gerekiyor. Peki hangi primler ödeniyor? Bunun önemi ne? İşveren staj döneminde, stajyerin başına gelebilecek meslek hastalığı ve iş kazasını içine alan kısa vadeli sigorta primini öder.Emeklilik primi ödenmediğinden bu dönem sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. SGK bilgisayar kayıtlarında işe başlama tarihi olarak staja başlama tarihi gözükse de staj dönemindeki çalışmalara ait sigortalılık günleri (primler) sistemde görünmez.Staja başlanınca bir sigorta numarası veriliyor. Bu numara tüm çalışma hayatı boyunca kullanılıyor. Numaranın staj başlangıcında verildiğinin farkedilmesi de heyecan yaratıyor. Bu durumdaki kişilerde staj girişinin emeklilik için dikkate alındığı algısı oluşuyor. Bu durumdaki kişiler, prim hesabı yaparken ilk kez SSK’lı işe başladığı tarihi dikkate almalı.Staj başlangıç tarihi emeklilikte dikkate alınmıyor ancak kadınlara özel bir avantaj sağlıyor. Staj başlangıç tarihininden sonra doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması yapıp, çocuk sayısına göre 6 yıla kadar primlerini toplu ödeyebiliyor. Böylece eksik primlerini kapatabiliyorlar. Normalde SSK’lı işe başlayanlar bu hakka sahip.Stajda geçen sürelerde emeklilik sigortası yatmadığı için sigorta başlangıcında ve emeklilik yaş hesabında dikkate alınmıyor olması yaklaşık 2 milyon kişiyi zor durumda bırakıyor. Staj yapmış ancak emekliklik sigortası yatmadığı için mağdur olan bu kişiler, avukatlar gibi staj yaptıkları sürenin emeklilik hesabına dahil edilmesini bekliyor. Bu konuda yapılacak yasal bir düzenleme staj yaparak ilk sigorta kaydı oluşanlara da destek olacaktır.