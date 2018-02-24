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Standard & Poor's Türkiye kararını açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu teyit ettiğini duyurdu

Standard & Poor's Türkiye kararını açıkladı
S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunun "BB" seviyesinde, yerli para cinsinden kredi notunun da "BB+" seviyesinde teyit edildiği, görünümünün de "negatif" olarak korunduğu bildirildi. Açıklamada, negatif görünümle ilgili olarak, dış finansal koşullardaki değişimin Türkiye'nin finansal ve kurumsal sektörünü kısıtlayabileceği belirtildi.

Para politikasının enflasyon ve döviz baskılarını engelleyememesi durumunda ülkenin kredi notunun düşürüleceği uyarısında bulunulan açıklamada, Türkiye'nin dış finansmanının ve genelde inşaat ile kamu tüketimine yapılan yatırımların ülkenin gelecekteki ekonomik ve finansal istikrarı için risk oluşturduğu ifade edildi.

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Öte yandan açıklamada, kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının azalması, enflasyon baskılarının yatışması, Türk lirasının değerinin dengeye kavuşması, büyüme beklentilerinin artması ve dış finansmanın dengelenmesi durumlarında Türkiye'nin görünümünün "durağana" yükseltileceği bilgisine yer verildi. S&P, geçen yıl yüzde 7 büyüme yakalayan Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4, gelecek sene de yüzde 3,2 büyüme göstermesinin tahmin edildiğini aktardı.


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