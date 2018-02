Star TV Bir Hülya Avşar Sohbeti Muazzez Abacı (37. yeni bölüm)

Son dakika! Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi

Büşra Kamış

Her hafta farklı bir sanatçının hayat hikayesinin konuşulduğuadlı programda bugünndekonuk oluyor.Hülya Avşarı'da şaşkında çevirmiş durumda. 25-30 yıl önce yaşadığı aşkını anlatanHülya Avşar'ı şaşkına uğrattı. 37. bölümü fragmanında meraklandıran Bir Hülya Avşar Sohbeti bugün saat 00.15'teekranlarında yayınlanacak.40 günlük kundakteyken diz boyu karın içine atıldım: Babasının kendisini 40 günlükken kara atıp, ağlamasından sonra, “İyi dinleyin... Kızım, Türkiye’nin en iyi sesi olacak” dediği efsaneleşen hikayesini tüm detaylarıyla ilk kez anlattıAleyna’ya laf söylemek içime sinmiyor: Abacı, Aleyna Tilki’yi överken, “genç nesli desteklemek ve alkışlamak lazım” dedi.Hülya Avşar, Abacı'ya eski aşkıhatırlatınca'nın ilk sözü; O benim için bir nefes alıştı dedi. Ben onun için hapishanenin yanında ev tuttum dedi. Biz de sizler için Abacı ile yeraltı dünyasının en tanınmış kabadayılarından bir tanesi olan Hasan Heybetli'nin efsane aşk hikayesini derledik.Hasan Heybetli, ünlü bir kabadayı olan Hüseyin Heybetli'nin oğludur. Çocukluğundan itibaren bu "kabadayılık dünyası"na çok yakındır aslında.Daha 14 yaşındayken, ilk suçunu işlediği iddia ediliyor. 12 yaşında iki çocuk, tartıştıkları 14 yaşındaki Bayram isimli çocuğu göğsünden bıçaklamış ve ifade verirken vur emrini, reisleri Hasan Heybetli'den aldıklarını söylemiştir.Heybetli, sürekli Abacı'nın çalıştığı gazinoya gidip hayranlıkla onu izlemektedir. Birgün tüm cesaretini toplayıp, Abacı'ya onunla birlikte olmak istediğini söyler. Ancak Abacı onu reddeder. Ancak Heybetli, kolay kolay pes etmeyecektir. Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gün, onu 24 saat düşündüğünü gösteren 24 adet kırmızı gül göndermiştir.Bir akşam Abacı'nın telefonu çalar. Arayan Heybetli'dir ve Abacı'ya camdan dışarı bakmasını söyler. Abacı camdan dışarı baktığında, tüm sokağın kırmızı güllerle kaplı olduğunu görmüştür ve bu aşka daha fazla kayıtsız kalamaz.Heybetli'nin büyük aşkı, kıskanç kalbi ve ele avuca sığmayan tavrı, bu ilişkinin hiç de kolay yürümeyeceğini göstermiştir Abacı'ya. Heybetli, Abacı'ya, artık gazinoda çalışmamasını, orada kazandığı paranın daha fazlasını ona vereceğini söylemiştir. Ancak Abacı her ne kadar ona çok aşık olsa da, müziğe de aşıktır ve bunu kabul etmez.Abacı bir sabah uyandığında, evinin salonunun parayla kaplı olduğunu görür. Bunu Heybetli'nin yaptığını hemen anlamıştır ve yardımcısına tüm parayı çöp poşetine doldurmasını söyler. Daha sonra Heybetli'yi evine çağırıp, tüm parayı camdan aşağı atar. Heybetli'ye itaat etmeyecektir çünkü müziğe olan aşkı, bir erkeğe olan aşkından daha büyüktür.Bu fırtınalı aşkın nikah masasına taşınması fazla uzun sürmez ve ikili ilk evliliklerini 1980 yılında yapar. İlk evlilikleri diyorum çünkü bu fırtınalı evlilik 3 yıl sürdükten sonra bitmiş ancak birbirinden uzun süre ayrı kalamayan çift 1986 yılında yeniden nikah masasına oturmuştur.Heybetli, ilişkileri boyunca defalarca cezaevine girip çıkar. Hatta Heybetli cezaevindeyken, Muazzez Abacı, cezaevinin tam karşısında bir ev tutmuştur ve o günlerden "Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım" diye bahseder. Abacı, Heybetli'nin kendisini sürekli koruyup kolladığını da söylüyor. Geçmiş zamanlarda gazinocular kralı Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e bile tokat atmış ancak Abacı, Heybetli sayesinde, bu tip olayları hiç yaşamamış. Bugün bu ilişki devam etmiyor olsa da, Abacı, Heybetli'den "Eli açık, iyi yürekli ve evde hiç sesi çıkmayan gerçek bir delikanlıydı. Biz onunla defalarca ayrılıp barıştık ama ilişkimiz ömürlük oldu" diye bahsediyor.