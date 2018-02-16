Star TV Bir Hülya Avşar Sohbeti Muazzez Abacı (37. yeni bölüm)

Her hafta farklı bir sanatçının hayat hikayesinin konuşulduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti
adlı programda bugün 37. bölümü
nde Muazzez Abacı
konuk oluyor. Muazzez Abacı'nın itirafları
Hülya Avşarı'da şaşkında çevirmiş durumda. 25-30 yıl önce yaşadığı aşkını anlatan Muazzez Abacı'nın hayat hikayesi
Hülya Avşar'ı şaşkına uğrattı. 37. bölümü fragmanında meraklandıran Bir Hülya Avşar Sohbeti bugün saat 00.15'te star tv
ekranlarında yayınlanacak.
BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ 37. BÖLÜM MUAZZEZ ABACI İZLEMEK İÇİN
İŞTE MUAZZEZ ABACI'NIN HAYAT HİKAYESİ- İTİRAFLARI
40 günlük kundakteyken diz boyu karın içine atıldım: Babasının kendisini 40 günlükken kara atıp, ağlamasından sonra, “İyi dinleyin... Kızım, Türkiye’nin en iyi sesi olacak” dediği efsaneleşen hikayesini tüm detaylarıyla ilk kez anlattı
Aleyna’ya laf söylemek içime sinmiyor: Abacı, Aleyna Tilki’yi överken, “genç nesli desteklemek ve alkışlamak lazım” dedi.
HASAN HEYBETLİ MUAZZEZ ABACI'NIN EFSANE AŞK HİKAYESİ
Hülya Avşar, Abacı'ya eski aşkı Hasan Heybetli
hatırlatınca Muazzez Abacı
'nın ilk sözü; O benim için bir nefes alıştı dedi. Ben onun için hapishanenin yanında ev tuttum dedi. Biz de sizler için Abacı ile yeraltı dünyasının en tanınmış kabadayılarından bir tanesi olan Hasan Heybetli'nin efsane aşk hikayesini derledik.
İşte o hikaye...
Hasan Heybetli, ünlü bir kabadayı olan Hüseyin Heybetli'nin oğludur. Çocukluğundan itibaren bu "kabadayılık dünyası"na çok yakındır aslında.
Daha 14 yaşındayken, ilk suçunu işlediği iddia ediliyor. 12 yaşında iki çocuk, tartıştıkları 14 yaşındaki Bayram isimli çocuğu göğsünden bıçaklamış ve ifade verirken vur emrini, reisleri Hasan Heybetli'den aldıklarını söylemiştir.
Heybetli, sürekli Abacı'nın çalıştığı gazinoya gidip hayranlıkla onu izlemektedir. Birgün tüm cesaretini toplayıp, Abacı'ya onunla birlikte olmak istediğini söyler. Ancak Abacı onu reddeder. Ancak Heybetli, kolay kolay pes etmeyecektir. Abacı'nın çalıştığı gazinoya her gün, onu 24 saat düşündüğünü gösteren 24 adet kırmızı gül göndermiştir.
Bir akşam Abacı'nın telefonu çalar. Arayan Heybetli'dir ve Abacı'ya camdan dışarı bakmasını söyler. Abacı camdan dışarı baktığında, tüm sokağın kırmızı güllerle kaplı olduğunu görmüştür ve bu aşka daha fazla kayıtsız kalamaz.
Heybetli'nin büyük aşkı, kıskanç kalbi ve ele avuca sığmayan tavrı, bu ilişkinin hiç de kolay yürümeyeceğini göstermiştir Abacı'ya. Heybetli, Abacı'ya, artık gazinoda çalışmamasını, orada kazandığı paranın daha fazlasını ona vereceğini söylemiştir. Ancak Abacı her ne kadar ona çok aşık olsa da, müziğe de aşıktır ve bunu kabul etmez.
EVİNİN SALONU PARAYLA KAPLIYDI
Abacı bir sabah uyandığında, evinin salonunun parayla kaplı olduğunu görür. Bunu Heybetli'nin yaptığını hemen anlamıştır ve yardımcısına tüm parayı çöp poşetine doldurmasını söyler. Daha sonra Heybetli'yi evine çağırıp, tüm parayı camdan aşağı atar. Heybetli'ye itaat etmeyecektir çünkü müziğe olan aşkı, bir erkeğe olan aşkından daha büyüktür.
İKİ KERE EVLENDİLER
Bu fırtınalı aşkın nikah masasına taşınması fazla uzun sürmez ve ikili ilk evliliklerini 1980 yılında yapar. İlk evlilikleri diyorum çünkü bu fırtınalı evlilik 3 yıl sürdükten sonra bitmiş ancak birbirinden uzun süre ayrı kalamayan çift 1986 yılında yeniden nikah masasına oturmuştur.
HAPİSHANENİN YANINDA EV TUTTU
Heybetli, ilişkileri boyunca defalarca cezaevine girip çıkar. Hatta Heybetli cezaevindeyken, Muazzez Abacı, cezaevinin tam karşısında bir ev tutmuştur ve o günlerden "Hasan cezaevinin bahçesinden bir ıslık çalardı, ben balkona koşardım" diye bahseder. Abacı, Heybetli'nin kendisini sürekli koruyup kolladığını da söylüyor. Geçmiş zamanlarda gazinocular kralı Fahrettin Aslan, Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e bile tokat atmış ancak Abacı, Heybetli sayesinde, bu tip olayları hiç yaşamamış. Bugün bu ilişki devam etmiyor olsa da, Abacı, Heybetli'den "Eli açık, iyi yürekli ve evde hiç sesi çıkmayan gerçek bir delikanlıydı. Biz onunla defalarca ayrılıp barıştık ama ilişkimiz ömürlük oldu" diye bahsediyor.
Son dakika! Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi
Büşra Kamış