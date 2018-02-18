Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölümde neler oldu? 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki İdris Nebi Taşkan'ın ergenlik fotoğrafı şaşırttı!

FAZİLET HANIM VE KIZLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çiğdem Saltık

35. bölümüyle 17 Şubat Cumartesi akşamı izleyicisini ağırladı. Geniş izleyici kitlesine sahip35. son bölümün hemen sonrasında sabırsızlıkla beklenenarayışı içerisine girildi. Peki, sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizininizleyicisiyle buluştu mu?son bölümde; Yağız, Farah'la birlikte yola girme girişiminde bulunması sonrasında Hazan şok üstüne şok geçirdi ve duygularının hakimiyetini kaybetme noktasına geldi. Hazan'ın Yağız'a karşı adını bile koymak istemediği duygularıyla mücadele etmesi etmesi damgasını vurdu. Öte yandan Yağız'ın ise Farah'la başlattığı bu oyunu istikrarlı ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilmek için çaba içerisine girmesi ve kendinden emin bir kararlılıkla ilerlemesi sahne oldu.ı henüz yayınlanmadı ancak yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölümüyle 24 Şubat Cumartesi günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.Yağız'ın Farah'la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir. Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.Selin'in hamilelik yalanından Ece'yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım'ı zor bir seçim bekler.Hazan'ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız'ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir.Diğer yanda, Hazım'ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım'dan gelecek adımı beklerken, Gökhan'ın Hazım'a attığı sürpriz adım Yasemin'in ipini çeker.Hazan'ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir.Fazilet, farkında bile olmadan Kerime'nin ocağına düşerken, Hazan'ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil'le tehlikeli sularda yüzmeye başlar.Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız'a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.