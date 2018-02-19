Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı! Son bölüm izleme linki

Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki İdris Nebi Taşkan'ın ergenlik fotoğrafı şaşırttı!

Büşra Kamış

Her Cumartesi günüekranlarında yayınlanan ve her bölümü entrikalarla dolu olanyayınlandı.nün final sahnesi izleyiciye adeta büyük bir şok yaşatmıştı. Peki? Son fragmanında bunların sinyali verildi. Bildiğiniz üzere dizinin son bölümünde Fazilet Sinan'ı bir kızla odada yakalamış ve "Sen benim kızımı haketmiyorsun" diyerek ortalığı ayağa kaldırmıştı. Öte yandan Fazilet kızı Hazan'ı da Yağız ile yakalamış ve adeta şoka girmişti. Yasemin'in Hazım beyi tehdit etmesi ise hiçbir işe yaramadı. Çünkü Hazım Egemen olacaklara karşı kendisini hazırlamış ve Yasemin'i Gülten'in yerine hapse girmekle göz dağı verdi. Bakalım 24 Şubat 2018'de 36. yeni bölümünde neler yaşanacak. dizinin son bölüm fragmanı bile izleyenlerin nefesini kesti.Güçlü ve başarılı kadrosuyla izleyenlerin gözünü dolduran Fazilet Hanım ve Kızları 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı kesintisiz izlemek için haberimizde bulunan linki tıklarak izleyebilirsiniz.Dizinin 35. bölümde neler olmuştu. İsterseniz kısaca bir hatırlatalım. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 35. bölümünü izlemeyenler ve ya tekrar izlemek isteyenler için STAR TV linki aşağıdadır. Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir. Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler. Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir. Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir. Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.