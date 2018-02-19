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Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların en iyi izleme oranlarına sahip olan Faizlet Hanım ve Kızları dizisinin geçtiğimiz gün 35. son bölümü Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Peki 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu da haberimizde cevap buldu. Dizinin 36. bölüm fragmanını izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayabilir geniş özetini de bulabilirsiniz. Fazilet Hanım'ın kızları Ece ve Hazan'la mücadelesi bu bölümde nefesleri keseceğe benziyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları'yla ilgili ayrıntılı bilgiler haberimizde.
 

Star TV Fazilet Hanım ve Kızları 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Her Cumartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü entrikalarla dolu olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 35. son bölümünün final sahnesi izleyiciye adeta büyük bir şok yaşatmıştı. Peki 36. bölümde neler olacak? Son fragmanında bunların sinyali verildi. Bildiğiniz üzere dizinin son bölümünde Fazilet Sinan'ı bir kızla odada yakalamış ve "Sen benim kızımı haketmiyorsun" diyerek ortalığı ayağa kaldırmıştı. Öte yandan Fazilet kızı Hazan'ı da Yağız ile yakalamış ve adeta şoka girmişti. Yasemin'in Hazım beyi tehdit etmesi ise hiçbir işe yaramadı. Çünkü Hazım Egemen olacaklara karşı kendisini hazırlamış ve Yasemin'i Gülten'in yerine hapse girmekle göz dağı verdi. Bakalım 24 Şubat 2018'de 36. yeni bölümünde neler yaşanacak. dizinin son bölüm fragmanı bile izleyenlerin nefesini kesti.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 36. BÖLÜM FRAGMANI

Güçlü ve başarılı kadrosuyla izleyenlerin gözünü dolduran Fazilet Hanım ve Kızları 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı kesintisiz izlemek için haberimizde bulunan linki tıklarak izleyebilirsiniz.

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FAZİLET HANIM VE KIZLARI TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



FAZİLET HANIM VE KIZLARI 35. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU
Dizinin 35. bölümde neler olmuştu. İsterseniz kısaca bir hatırlatalım. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 35. bölümünü izlemeyenler ve ya tekrar izlemek isteyenler için STAR TV linki aşağıdadır. Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir. Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler. Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir. Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir. Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.



 


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