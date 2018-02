Star TV İstanbullu Gelin 38. Bölüm 2. fragmanı (Begüm'ün ölümü)

İSTANBULLU GELİN TÜM BÖLÜMLER

İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölüm izleme linki

Senaryosuyla ve güçlü kadrosuyla izleyenlerin kalbine taht kurmayı başaranyayınlandı.nda Begüm'ün cenazesi kaldırılıyor. Göz yaşların istemsizce akıp gideceği sahneler adeta gündeme damgasını vurdu.dizisinde Özge Borak'ın canlandırdığı Begüm akrakteri bildiğiniz üzere tümör beynine sıçramış ve yaşama ihtimali çok düşüktü.'in 38. Bölüm fragmanında iseyayınlanıyor. Geride oğlu Emir'i bırakıyor. Süreyya ile Faruk Emir'in anne acısını hafifletmeye çalışıyor ama nafile... Esma Sultan'ın Emir ile diyalogu ise yürek yakan cinsten.sadece geride bıraktığı küçük oğlu Emir'i değil tüm aileyi etkiler.nde Emir'in yakarışları herkesi yasa boğar. İstanbullu Gelin'in 37. Bölümünde hatırladığınız üzere Begüm Can ile birlikte oğluyla son günlerini geçirmişti ve oğlunun büyüklüğünü hayal etmişti bu duygu dolu sahne sosyal medyada da geniş yankı buldu. Milyonlarca kişi Begüm'ün ölmesini istemedi... Öte yandan Özge Borak İstanbullu Gelin dizisinden ayrılışını verdiği bir partiyle kutladı. Partiye dizi ekibinden birçok isim katıldı. Twitter ve Instagram hesabından da bir mesaj paylaştı. İzleyenlerin merak ettiği bir olay ise Senem ile Akif'in evlenip evlenmeyecekleri oldu. Karnı burnunda olan Senem'in geçmişteki yaptığı hata gün yüzüne çıkınca Akif adeta hayatının şokunu yaşadı. Ya sevgisi için devam edecek ya da terk edecek... BakalımBaşrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in aldığınde bizleri neler bekliyor?Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan İstanbullu Gelin 38. bölüm 2. fragmanı yayında. Dizinin tüm bölümlerini ise sizler için yayınladık.Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için...Süreyya’yı zor günler bekliyor! Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.