Star TV İstanbullu Gelin 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm izleme linki

Büşra Kamış

Gerçek bir hayat hikayesinden televizyona uyarlananyle Cuma günü ekranlara geldi. 37. son bölüm izleyenleri adeta gözyaşlarına boğmuştu. Hemen ardındanaratılmaya başlandı. Begüm'ün hastalığının iyice ilerlemiş olması ve beynine sıçrayan tümör nedeniyle ölecek olması izleyenleri baya bir üzdü. Peki 38. bölümde neler olacak? Begüm karakterini canlandıran Özge Borak diziye ölerek veda edecek. 38. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Begüm öldükten sonra oğulları Faruk ile Süreyya'ya mı kalacak? merak edilen soruların cevapları 38. yeni bölüm fragmanında cevap buldu. Bir taraftan ise Akif ile Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya geldi. Senem Esma Hanım'ın kolyesini çalmış ve satmaya çalışırken Esma Hanım'a yakalanmıştı. Esma Hanım Akif ile Senem'in evleneceğini söyleyeceğine Esma, Akif'e Senem ile ilgili gerçeği söyledi. Bakalım hamile olan Senem ile Akif'in ilişkileri 38. bölümde neler olacak? Merak konusu oldu açıkcası....Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan'inhenüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yer alacaktır.Yaşam savaşı veren Begüm ile Süreyya arasında buzlar eriyor! Osman'ın nişanında beklenmedik bir kriz patlak veriyorSüreyya ve Begüm arasındaki tartışma beklenmedik bir noktaya evrilir. Esma’nın bohça alışverişi Siren’i hayretler içinde bırakır. Akif ve Senem ilişkilerinin önündeki en acımasız engelle karşı karşıya gelirler. İpek kafasındaki tehlikeli planla Esra’nın karşısına çıkmaya hazırlanır. Osman’ın nişanı sırasında yaşanan bir olay Esma’yı utançtan yerin dibine geçirir. Sabaha karşı gelen korkunç bir haber konakta yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır.İstanbullu Gelin'den ağlatan 37. Bölüm finali... Begüm karakterine can veren Özge Borak diziye böyle veda etti.