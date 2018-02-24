Star TV İstanbullu Gelin 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Son bölüm

İSTANBULLU GELİN 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

İSTANBULLU GELİN 38. BÖLÜMDE NELER OLDU SON BÖLÜM İZLEME



İSTANBULLU GELİN BEGÜM'ÜN ÖLÜM SAHNESİ

Büşra Kamış

Star TV ekranlarında yayınlananyayınlandı. Gözyaşlarının sel olduğu dizinin final sahnesinin ardındanyayınlandı mı diye merak edilmeye başladı. İstanbullu Gelin'in 39. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ama son bölümde neler olduğunu öğrenmek ve kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için 38. bölümün ve diğer tüm bölümlerin linki aşağıda olacaktır., Emir'in anne acısı, Süreyya'nın bundan sonra yapacakları adeta tüyleri diken diken etti. Faruk oğlu Emir'i evlerine götürür fakat Faruk ile Süreyya hiç beklemedikleri olayla karşılaşır. Emir annesi Begüm'ü kaybettikten sonra Süreyya'ya adeta bir düşman gibi davranır. Ama Begüm ölmeden önce oğlu Emir'i Süreyya'ya emanet eder. Bu sürpriz teklif karşısında Süreyya'nın cevabı merak konusu olur. İşte38. ve 39. bölümünden detaylar...Star Tv'de yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda bulabileceksiniz.Gerçek bir hayat hikayesi olan ve Süreyya ile Faruk'un aşk macerasını konu alan İstanbullu Gelin'in 38. bölümünde,İstanbullu Gelin dizisinde Özge Borak'ın canlandırdığı Begüm akrakteri bildiğiniz üzere tümör beynine sıçramış ve yaşama ihtimali çok düşüktü. İstanbullu Gelin'in 38. Bölüm fragmanında ise Begüm'ün ölüm sahnesi yayınlanıyor. Geride oğlu Emir'i bırakıyor. Süreyya ile Faruk Emir'in anne acısını hafifletmeye çalışıyor ama nafile... Esma Sultan'ın Emir ile diyalogu ise yürek yakan cinsten. Begüm'ün ölümü sadece geride bıraktığı küçük oğlu Emir'i değil tüm aileyi etkiler. Cenaze töreninde Emir'in yakarışları herkesi yasa boğar.İstanbullu Gelin'in 37. Bölümünde hatırladığınız üzere Begüm Can ile birlikte oğluyla son günlerini geçirmişti ve oğlunun büyüklüğünü hayal etmişti bu duygu dolu sahne sosyal medyada da geniş yankı buldu. Milyonlarca kişi Begüm'ün ölmesini istemedi... Öte yandan Özge Borak İstanbullu Gelin dizisinden ayrılışını verdiği bir partiyle kutladı. Partiye dizi ekibinden birçok isim katıldı. Twitter ve Instagram hesabından da bir mesaj paylaştı. İzleyenlerin merak ettiği bir olay ise Senem ile Akif'in evlenip evlenmeyecekleri oldu. Karnı burnunda olan Senem'in geçmişteki yaptığı hata gün yüzüne çıkınca Akif adeta hayatının şokunu yaşadı. Ya sevgisi için devam edecek ya da terk edecek... İstanbullu Gelin 38. son bölümü ve 39. yeni bölüm fragmanını haber sitemizden okuyabilirsiniz.