Star TV Jet Sosyete 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Neler oldu?

Dün akşam ilk bölümüyle Star TV
ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete
'nin 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı
sorusu cevap buldu. Yayınlandığı ilk gün sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen dizi Jet Sosyete
'nin 2. bölümü
nde neler olacağı merak konusu oldu. Kadrosuyla Avrupa Yakası'nı hatırlatan Jet Sosyete beğenilip beğenilmediği sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. 18 Şubat 2018 rating sıralamasında da 3. sıraya çıkan Jet Sosyete'nin bakalım 2. bölüm fragmanında bizi hangi sürprizler bekliyor olacak göreceğiz.. Dizinin 2. bölüm fragmanını izlemek için yapmanız gereken tek şey aşağıda bulunan linki tıklamak
JET SOSYETE 2. BÖLÜM FRAGMANI
Jet Sosyete'de Yaşar'ın moda ve tasarım dergisine Genel Yayın Yönetmeni oluşu, Pelin ve Tonguç (Tony)i mutsuz eder. Yaşar'ın maceraları izleyenleri adeta gülme krizine sokar. İşte 2. bölüm fragmanından o sahneler...
JET SOSYETE İLK BİRİNCİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
JET SOSYETE 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU
Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesi... Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.
Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.
Kimdir Aslı Bekiroğlu, nereli, kaç yaşında, mesleği nedir, instagram hesabı?
Büşra Kamış