Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

16. bölüm 2. fragmanından ilk sahneler.

Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

Büşra Kamış

Başarılı bir reyting grafisi çekmeyi başaraninyayınlandı. Diziseverleryayınlanacağını da merak eder hale geldi. Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ufak Tefek cinayetler ile ilgili meraklıları için haberimizin detayında olacaktır. Bilindiği üzere Oya bir akşam yemeğinde lise arkadaşlarını ve eşlerini toplamış. Arkadaşlarının yaşatığı tüm kötü olayları herkesin içerisinde anlatmıştı. Bunun üzere Serhan Merve'den boşanmak istediğini dile getirmişti. Serhan Merve'den boşanacak mı? Peki Merve bu kararın ardından neler yapacağı merak konusu oldu. Heyecan ve entrikaların zirvede yaşandığı dizinin 16. bölümünde neler olacağı dizi severler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. İşteİzlenme oranları yüksek dizinin 16. bölümünün 2. fragmanını aşağıda bulunan linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Oya ile Serhan yüzyüze geliyor. Oya Serhan'a: Ben sabah akşam manyak gibi seni düşünüyorum. Maşallah sen ne kadar dirayetlisin. Bir kere bile aramıyorsun diyor.Baş rollerini Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Bade İşçil, Selim Bayraktar, Tülin Özen, Ferit Aktuğ gibi isimlerin üstlendiği dizi Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölümüyle 13 Şubat Salı günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.Yayıncı kuruluşun yeni haftada ekrana getireceği bölümle ilgili yaptığı özet açıklaması ise şu şekilde; Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan hikaye, git gide sertleşen bir savaşı da gözler önüne seriyor. Dahası; ortada gizem dolu bir cinayet var. Yapım: Ay Yapım Senaryo: Meriç Acemi Yönetmen Ali Bilgin Oyuncu Kadrosu: Oya: Gökçe Bahadır Merve: Aslıhan Gürbüz Serhan: Mert Fırat Pelin: Bade İşçil Taylan: Ferit Aktuğ Arzu: Tülin Özer Mehmet: Yıldıray Şahinler Edip: Selim Bayraktar Burcu: Duygu Sarışın