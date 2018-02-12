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Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Büyük bir ilgi ve alakayla izlenen dizi Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 16. bölüm 1. ve 2. fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarında Yayınlandığı ilk günden beri farklı hikayesiyle hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Ufak TeFek CiNayetler dizisinin 16. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Dizinin 1. fragmanından sonra 2. fragmanı da yayınlanınca heyecan üst safhaya ulaştı. Ayrıntılarıyla alakalı tüm bilgiler haberimizde.
 

12 Şubat 2018, Pazartesi 11:30
Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Başarılı bir reyting grafisi çekmeyi başaran Ufak Tefek Cinayetlerin 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diziseverler ufak tefek cinayetlerin saat kaçta ne zaman yayınlanacağını da merak eder hale geldi. Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Ufak Tefek cinayetler ile ilgili meraklıları için haberimizin detayında olacaktır. Bilindiği üzere Oya bir akşam yemeğinde lise arkadaşlarını ve eşlerini toplamış. Arkadaşlarının yaşatığı tüm kötü olayları herkesin içerisinde anlatmıştı. Bunun üzere Serhan Merve'den boşanmak istediğini dile getirmişti. Serhan Merve'den boşanacak mı? Peki Merve bu kararın ardından neler yapacağı merak konusu oldu. Heyecan ve entrikaların zirvede yaşandığı dizinin 16. bölümünde neler olacağı dizi severler tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. İşte 16. bölüm 2. fragmanından ilk sahneler.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜM 2. FRAGMANI

İzlenme oranları yüksek dizinin 16. bölümünün 2. fragmanını aşağıda bulunan linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Oya ile Serhan yüzyüze geliyor. Oya Serhan'a: Ben sabah akşam manyak gibi seni düşünüyorum. Maşallah sen ne kadar dirayetlisin. Bir kere bile aramıyorsun diyor.





16. BÖLÜM İLK FRAGMANI İZLEMEK İÇİN

Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandıStar TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK

Baş rollerini Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Bade İşçil, Selim Bayraktar, Tülin Özen, Ferit Aktuğ gibi isimlerin üstlendiği dizi Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölümüyle 13 Şubat Salı günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.


UFAK TEFEK CİNAYETLER SON 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayıncı kuruluşun yeni haftada ekrana getireceği bölümle ilgili yaptığı özet açıklaması ise şu şekilde; Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER HAKKINDA SON NOTLAR

Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan hikaye, git gide sertleşen bir savaşı da gözler önüne seriyor. Dahası; ortada gizem dolu bir cinayet var. Yapım: Ay Yapım Senaryo: Meriç Acemi Yönetmen Ali Bilgin Oyuncu Kadrosu: Oya: Gökçe Bahadır Merve: Aslıhan Gürbüz Serhan: Mert Fırat Pelin: Bade İşçil Taylan: Ferit Aktuğ Arzu: Tülin Özer Mehmet: Yıldıray Şahinler Edip: Selim Bayraktar Burcu: Duygu Sarışın

Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)Ufak Tefek Cinayetler kıyafetleri (Dizi stili)

 


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