Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyiciyi ekran başına toplamayı başaran ve hatrı sayılır bir izleyici kitlesinU ulaşan Ufak Tefek Cinayetlerin büyük bir heyecanla beklenen bölümü izlendi. Ufak TeFek Cinayetler dizisinin 15. bölümü yayınlanır yayınlanmaz diziseverler 16. bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Peki 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümle ilgili Ayrıntılar haberimizde...
 

08 Şubat 2018, Perşembe 10:17
Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
İzlenme rekorları kıran Ufak Tefek Cinayetlerin 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak sorusu büyük bir merakla takip ediliyor. Salı günü 15. bölümü ekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetlerin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk sahneleri izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayarak kesintisiz diziyi izleyebilirsiniz. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu kadar çok sevilmesinin nedeni ne? Geçtiğimiz günlerde dizide Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali ortaya çıktı. Daha sonra Merve karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz'ün de makyajsız hali yayınlandı. Twitter'da dizi severler adeta yorum yağmuruna tutmuştu...


UFAK TEFEK CİNAYETLER 16. BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların iddialı dizisi Ufak Tefek Cinayetlerin 16. yeni son bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıda bulunan linki tıklayabilirsiniz.



UFAK TEFEK CİNAYETLER TÜM BÖLÜMLERİ

UFAK TEFEK CİNAYETLER NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK

Baş rollerini Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Bade İşçil, Selim Bayraktar, Tülin Özen, Ferit Aktuğ gibi isimlerin üstlendiği dizi Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölümüyle 13 Şubat Salı günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yayıncı kuruluşun yeni haftada ekrana getireceği bölümle ilgili yaptığı özet açıklaması ise şu şekilde; Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?

Gökçe Bahadır makyajsız hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsüGökçe Bahadır makyajsız hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Fi Çi 9. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin'den ilk sahne geldi

Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Vatanım Sensin'den ilk sahne geldi
Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2. fragmanı: Ares'in kellesi gidiyor...

Diriliş Ertuğrul 105.bölüm 2. fragmanı: Ares'in kellesi gidiyor...
Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın dizisi 15. bölümden sonra 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Westworld dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu

Westworld dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu
Kadın dizisi oyuncuları

Kadın dizisi oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dün akşam neden yoktu? Yeni bölüm ne zaman? İşte o tarih...
Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın

Ufak Tefek Cinayetler 15. yeni bölüm fragmanında korkunç yangın