Star TV Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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UFAK TEFEK CİNAYETLER TÜM BÖLÜMLERİ

Gökçe Bahadır makyajsız hali yayınlandı şaşkına çevirdi, işte görüntüsü

Büşra Kamış

İzlenme rekorları kıranvesorusu büyük bir merakla takip ediliyor. Salı günüekranlara gelen Ufak Tefek Cinayetlerin 16. bölüm fragmanı yayınlandı.i izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayarak kesintisiz diziyi izleyebilirsiniz. Ufak Tefek Cinayetler dizisinin bu kadar çok sevilmesinin nedeni ne? Geçtiğimiz günlerde dizide Oya karakterini canlandıran Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali ortaya çıktı. Daha sonra Merve karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz'ün de makyajsız hali yayınlandı. Twitter'da dizi severler adeta yorum yağmuruna tutmuştu...Ekranların iddialı dizisi Ufak Tefek Cinayetlerin 16. yeni son bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için aşağıda bulunan linki tıklayabilirsiniz.Baş rollerini Aslıhan Gürbüz, Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Bade İşçil, Selim Bayraktar, Tülin Özen, Ferit Aktuğ gibi isimlerin üstlendiği dizi Ufak Tefek Cinayetler 16. yeni bölümüyle 13 Şubat Salı günü saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.Yayıncı kuruluşun yeni haftada ekrana getireceği bölümle ilgili yaptığı özet açıklaması ise şu şekilde; Merve, evliliğinin peşinde, Mehmet Arzu'nun, Burcu kendi gündemlerinin peşindeyken, Oya ve Serhan nihayet mutlularken birden korkunç bir şey oluyor. Menfaat oyunları, Ufak Tefek Cinayetler işlenirken aniden hayat duruyor! Çünkü şu an herkes için can güvenliği sorunu var. Herkesin "ölüm var" gerçeğini buz gibi yaşadığı bir ana geliyoruz. Sarmaşık ahalisi belki de hayatlarının en zor gününü geçirecek. Sonuç ne olacak?