Star Wars hayranlarına büyük sürpriz

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Çinli telefon üreticisi’a özel ürettiğiçok yakında satışa çıkaracak. Telefon için erkenden ön sipariş veren kullanıcıları büyük bir sürpriz bekliyor olacak.Şirket bu özel telefonları alacak ilk 37 kişinin adlarının yıldızlara verileceğini ve bu durumu belgeleyen bir sertifikaya sahip olacaklarını duyurdu.Bu 37hayranının adları dünyadan görülebilen yıldızlara verilecek. Ne kadar iyi bir konumda ki yıldızı kapacakları ne kadar ödediklerine bağlı olarak değişecek. Ancak bekleneceği gibi Uluslararası Astronomi Birliği bu adları tanımayacak. Her ne kadar Uluslararasıtarafından tanınmasa da bu sertifikalar kullanıcıları cezbedebilir. Çünkü elinde kendi adına bir yıldız olduğunu gösteren sertifika bulunması heyecan verici bir fikir.