Starbucks, genişleme planları kapsamında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de 3000 yeni Starbucks mağazası açacağını duyurdu.

Halihazırda Çin'de 3300 mağazası olan Starbucks, böylelikle mağaza sayısını neredeyse ikiye katlayacak ve 2022 yılından önce 6000 eşiğini geçecek.

ABD merkezli dev kahve zinciri basit bir hesapla yılda 600, her 15 saatte ise 1 Starbucks mağazası açmış olacak. Bu, şirketin daha önce açıkladığı yılda 500 mağaza açma hedefinin de üzerinde bir performans.

Geleneksel bir çay ülkesi olan Çin'de yapılacak bu kahve operasyonuyla Starbucks kimi uzmanlara göre risk alsa da operasyon krını ikiye, cirosunu da üçe katlamayı planlıyor.

Starbucks CEO'su Kevin Johnson, yaptığı açıklamada "Çin'de kahve kültünü geliştirmenin karşılığı on yıllar boyunca gelecek sağlıklı, uzun dönem ve kârlı bir büyüme olacak." dedi.