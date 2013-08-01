'Statlar siyasi arena değil'

POSTA.COM.TR ÖZEL

Haber: Senim Tanay KARAKUŞ senim.tanay@posta.com.tr



"Bilinmelidir ki bizim gibi grupların derdi tribünlerde siyaset yapmak değildir. Yeri geldiğinde toplumsal olaylara ilişkin tavrımızı koymaktan öte yaptığımız bir iş yoktur. Bizim için her maç şarkılar, davullar ve pankartlarımızla bir bayram günü nümayişe çıkmak gibidir. Maçlara takımımızı desteklemek için gideriz, toplumun bir parçası olarak da toplumsal gelişmelere uygun tavrımızı ortaya koyarız.Şüphesiz bu yasaklar gündeme gelmeden önce de her şey serbest değildi. Önce televizyon yayınlarını etkilediği için meşalelerimizi ellerimizden aldılar. Ardından alkol yasaklarının provasını statlarda deneyerek alkollü taraftarların stada girişlerine yasak koydular. Şimdi Kayseri’de yapılacak olan Süper Kupa finaline pankart yasağı getirilmesi, hemen ardından İçişleri Bakanı’nın açıklamaları gündeme geldi.



Gezi’nin sadece Gezi kalmayacağı korkusu sardı iktidarı. “Spor Çalıştayı” adı altında kulüplere ayar verildi. Artık istemedikleri bir olay gelişirse cezaların kapıda hazır olacağı vurgulandı. Bu durumda tabii ki daha dikkatli davranmalıyız. Amacımız tribünde propaganda yapmak değildir. Hatta diyebiliriz ki, ütopyamız sadece bir OYUN olarak doğan sporu siyasi ve ekonomik sistemin boyunduruğundan kurtararak yeniden OYUN haline dönüştürmektir. Değilse “fair game” demekle “dürüst oyun” sağlanamamaktadır.



İktidar sahipleri olarak siyasilerin spora bulaştığı, kulüp başkanlarını atamaya çalıştığı, 3 Temmuz sürecinin bizzat Başbakan’dan onay alınarak yapıldığı bir ortamda taraftarların siyasetten uzak durması düşünülemez. Peygamberin doğum gününün kutlandığı, asker ölümlerinin protesto edildiği pankart ve sloganlar hiçbir zaman siyaset olarak algılanmadı iktidarlar tarafından. Onlar için siyaset ‘devlet aklı’nın dışında kalanlardı.



Ne zaman ki Galatasaray tribünlerinin tamamına yakını Başbakanı protesto etti; ne zaman ki Fenerbahçe tribünleri “3 Temmuz sürecinin sadece futbol olmadığı” algısıyla karşılarına siyasi iktidarı koydu; ne zaman ki başta çArşı olmak üzere taraftar grupları Gezi Direnişinde iz bıraktı, o vakit taraftarlar potansiyel tehditlerin içinde konumlandırıldı.



Kısacası, siyaset hayatın içinde ve kendisi ise ve tribünler de bu hayatın parçası ise taraftarlar siyasetin içinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Siz elinizi spordan uzak tutun, taraftar tribünde zaten sadece kendi oyununu izleyecektir" dedi.



'SİYASET TARAFINDAN KULLANILIYOR'





"3 Temmuz sürecinden beri yaşananlarla iktidarın zaten futbola, spora siyasi bir operasyon düzenlediğini net bir şekilde görebiliyoruz, şimdi bu açıklamaların sadece muhalif sesleri susturmak amacıyla yapılarak statlarda siyaset istemiyoruz açıklaması da iktidarı korumak amacıyla siyasi bir engellemedir. Biz de sporun birilerinin rantı hale gelmesini istemiyoruz, özellikle geçtiğimiz yıl transfer çalışmalarında şehir takımlarında bizzat milletvekilleri olayın içine girerek sözleşme imzalaya kadar müdahale etmiş ve törenlerine katılmışlardır. En çarpıcı örneği, Hakan Şükür'ün milletvekili olması ve referandum sürecinde eski profesyonel futbocuların miting alanlarında destek istenmesi, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın 25 milyon GS taraftarının 20 milyonu AKP'ye oy verdiğini düşünüyorum demesi, ardından Trabzonspor Başkanı'nın AKP hükümeti ve Başbakan'a yönelik sözleri de yine siyasetin sadece tek taraflı kullanıldığını, aksi durum olması halinde davul ve pankart yasağı ardından da stadlarda tezahürat ve slogan yasağıyla tribünlerin sesini kendinden olmayanları cezalandırması tehditi de siyasetin kendisi tarafından kullanıldığını göstermektedir" dedi.



, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonda statlarda siyasi içerikli davranışların yasaklanmasıyla ilgili tavırlarının belli olduğunu anlatarak "Siyasi içerikli sloganların statlarda olmaması gerekiyor. Biz bir taraftar grubuyuz. ultrAslan grubu adına konuşuyorum; bünyemizde her görüşten insan var. Her görüşe saygılıyız, herkes birbirine karşı hoşgörülü. Statlar bir siyasi arena değil. Siyasetin yeri statlar değil, bunun için siyasi partiler var" diye konuştu.



Amaçlarının Galatasaray'a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Giley, "Bütün görüşlerin olduğu milyonlarca insanı bünyesinde barındıran bir gurubuz. Tabii ki sosyal olaylara karşı bir yaklaşımımız var ama bunlar siyasi değil. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde çeşitli projelerimiz var, yaptırdığımız okullarımız var. Türkiye'de ilk kez ilik kan bankasının kurulması için yarın dev bir kampanya başlatacağız. Bunlar tamamen sosyal aktiviteler. Biz, siyaseti oldukça kendimizden uzak tutmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



'FENER'İ SİYASETE KARIŞTIRMANIN ANLAMI YOK'

da yaptığı açıklamada, tribüne siyaset sokulmasına karşı olduklarını söyledi.



PSV Eindhoven ile yapılan hazırlık maçında bazı kişilerin siyasi içerikli slogan attığını vurgulayan Kalya, şunları kaydetti:



"Durup dururken bazıları 'Her yer Taksim, her yer direniş' diye slogan attı. Biz de tepkimizi verdik. Onların Fenerbahçeli olduğuna inanmıyorum. O maçta kasıtlı yapıldı, çok yanlış. Siyasi slogan atılmasın diye Avusturya'daki maça o yüzden kalabalık gittik. Kendi siyasi görüşün olabilir ama tribünde kullanamazsın. Herkesin görüşü kendine. Genç Fenerbahçelilerin içinde de sağcısı, solcusu, AK Partili olanlar var. O slogana bütün stat katılmadı. Başbakanımız bir kere Fenerbahçeli. Önce iyiydi de şimdi mi kötü oldu? Orada çok büyük bir art niyet var. Bizim grup da 'Ya Allah Bismillah, Allahu Ekber' diye bağırdı. Biz muhafazakar görünüyoruz. İçimizde solcular da var ama bizden ki



'OLAYLAR DİYALOGLA HALLEDİLSİN'



İzmir'in köklü kulüpleri Göztepe ve Karşıyaka'nın taraftar grubu liderleri, futbolda önümüzdeki sezon uygulamaya konulması beklenen yasakların tek başına sporda şiddetin önüne geçmek için yeterli olmayacağı görüşündeler.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan , "Yasakları fazla buluyoruz. Önemli olan niyettir, biz de iyi niyetli olmaya devam edeceğiz. Tribündeki olayların yasaklarla değil, diyalogla halledileceğine inanıyoruz. Diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.